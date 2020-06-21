Как стать хорошим отцом – советы психолога

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Международный день отцов корреспондент МИА «Казинформ» поговорил с североказахстанским психологом Дмитрием Агаповым на тему, какую роль выполняет в воспитании ребенка папа.

В современном мире подавляющее большинство отцов не участвуют в воспитании детей. Много неполных семей. И все больше утверждений в том, что ребенку достаточно только мамы.

«Раньше считалось, что если нет отца, то семья неполная и есть определенные риски. С одной стороны, да, они есть. Это личностная неустойчивость, незащищенность ребенка. Но исследования показали, что ребенок мужскую фигуру в своем окружении находит. Это может быть дедушка, учитель в школе, дядя и так далее. У ребенка есть готовность к восприятию этой фигуры, и он найдет ее. Тем не менее, роль отца в воспитании сына или дочери имеет большое значение», - подчеркивает Д.Агапов.

Архетипы отца и матери – центральные архетипы, которые влияют на жизнь ребенка. Отец – главный в семье, он ответственный, принимает решения, защищает. Ребенок нуждается в такой фигуре. И именно этого он ожидает от отца.

«Если ребенок это получает, то имеющиеся потребности возмещаются, и он вырастает гармоничной личностью. Его базовые потребности формируются правильно. Например, защищенность. Если этого нет, то у ребенка появляются убеждения, что мир опасен, никто не поможет, надо выживать», - отмечает психолог.

Особую роль папа играет в жизни дочерей. Когда девочки становятся взрослыми, они проецируют отношения с отцом на отношения с мужчиной. И не имеет значения, негативными или позитивными они были.

«Вероятно, что обиды на отца будут проецироваться на мужа. Если отец был слишком добр, нежен, заботлив, то она будет ждать этого и от мужчины, не обращая внимания на то, какой он есть на самом деле. То, как папа общается с мамой, как проявляет себя как мужчина – все это некая модель для общения с мужем. Если отца не было, то девочка попытается откуда-то списать эту модель, либо формируется модель, которая не имеет с реальностью ничего общего. Некоторые женщины даже не знают, как общаться с мужчинами, проявлять себя», - говорит Д.Агапов.

Еще более сложна и ответственна роль папы в жизни мальчика. Именно он учит его быть мужчиной, он является примером того, каким может стать сын во взрослой жизни.

«Если в семье много женщин, то он может быть воспитан более по женскому психологическому типу. В таких случаях мальчик не понимает, какие поступки мужские, а какие нет, что такое братство - дворовое, охотничье, военное - и так далее. Мальчик может найти модель значимого взрослого – с него он спишет модель поведения. Это важно учитывать. Если отец учит ребенка, что курить нельзя, а сам курит тайком, то ребенок решит, что курить можно, но нужно прятаться. Если папа ждет, что его сын вырастет настоящим мужчиной, то он должен совершать поступки на деле, а не на словах. Поэтому отцу надо воспитать себя, в первую очередь», - подчеркнул Д.Агапов.

Напомним, 21 июня весь мир отмечает Международный день пап.

Согласно исследованию ООН, казахстанские мужчины стали больше смотреть за детьми во время пандемии.

Советами в воспитании с Казинформом поделился отец 13 детей Мурат Кабылбаев из Акмолинской области.