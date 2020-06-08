Как стать автором проекта в рамках Бюджета народного участия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о проекте «Бюджет народного участия», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Согласно поручению Главы государства в целях широкого вовлечения населения в процесс принятия решения в рамках исполнения Концепции «Слышащего государства» предусмотрена реализация проекта «Бюджет народного участия», внедрены самостоятельные сельские бюджеты и в целом принимаются меры по повышению стабильности бюджетной системы», - сказал Руслан Даленов на отчетной встрече с населением.
По его словам, данный механизм работает следующим образом.
«Производится конкурс идей. Через веб-портал жители конкретного района могут предложить проект районному акимату. Анализируются поступившие заявки, затем проводится открытое голосование «1 житель – 1 голос». По результатам голосования экспертным сообществом определяется очередность проекта для финансирования. На сайте районного акимата можно увидеть, за какой проект и как голосовали жители. Размещаются фотография, статус и автор проектов. Автором проекта может быть житель или КСК жилого дома», - отметил министр.
Он сообщил, что на сегодня проект «Бюджет народного участия» реализуется в пилотном режиме в 8 районах г. Алматы и районе «Сарыарка» г.Нур-Султан.
«В 2019 году жителями этих городов распределено порядка 1,5 млрд тенге, одобрено 69 проектов по благоустройству дворов, установка дворовых и спортивных (воркаут) площадок. В текущем году проводится работа по внедрению «Бюджета народного участия» в остальных городах областного значения», - заключил спикер.
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