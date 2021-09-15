Как стартовала перепись населения в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По данным на 13 сентября, 12,3% акмолинцев самостоятельно прошли перепись в онлайн-режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя областного департамента Бюро национальной статистики Ербола Амамбаева, с 1 сентября стартовала перепись населения, которая продлится до 30 октября т.г.

«В настоящее время казахстанцы смогут ответить на вопросы национальной переписи населения в онлайн-режиме. На сегодняшний день самостоятельно переписалось 12,3% (90 862 человек) населения области, в том числе по городу Кокшетау 10,1% (14 654 респондента)», - отметил спикер.

В настоящий момент для респондентов предусмотрено несколько способов прохождения переписи населения в режиме онлайн: специализированный сайт SANAQ.GOV.KZ, мобильное приложение AITU, через авторизацию на портале EGOV.KZ.

«Сайт SANAQ.GOV.KZ даст возможность респондентам вне зависимости от места нахождения самостоятельно пройти перепись и заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи. Сайт доступен 24 часа в сутки до 15 октября 2021 года. Респонденты, не прошедшие перепись онлайн, будут опрошены интервьюерами на планшетах в период с 1 по 30 октября. Для сбора сведений при переписи в качестве идентифицирующей информации будет использоваться ИИН опрашиваемого лица, что позволит избежать дублирования сведений. Интервьюеры будут обеспечены всем необходимым инструментарием, средствами индивидуальной защиты, специальной форменной одеждой, по которой их будет легко узнать», - отметил Е. Амамбаев.

Как добавил спикер, по всем вопросам переписи можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно.

Е. Амамбаев поблагодарил акмолинцев за проявленную активность и призвал пройти перепись в режиме онлайн.