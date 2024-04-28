Как старинная костанайская мечеть была клубом рабочих и приютом для ленинградцев

Мечеть Марал Ишан находится в центре Костаная. Духовное учреждение было построено в 1893 году и включено в реестр памятников истории и архитектуры Костанайской области. За свою долгую историю, направление здания мечети изменялось неоднократно, но спустя годы, религиозное начало взяло вверх. Как выглядит мечеть сейчас, узнала корреспондент агентства Kazinform.

Небольшое здание, с жемчужными переливами на солнце — местонахождение мечети прямо в центре города вызывает восхищение. Здание «спряталось» за деревьями и забором, а буквально через дорогу расположены крупнейшие ТРЦ областного центра. Такой колорит впечатляет.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

История открытия мечети началась с конца XIX века. Тогда в городе возникла потребность в открытии религиозного центра для мусульман (в связи с ростом их количества). Вопрос о строительстве был принят: ее построили на пожертвования местных жителей Татарской слободы. На постройку с каждого дома был собран скот. Инициатором выступил известный татарский купец Абдуали Яушев. Именно он собрал лучших мастеров из Казани, Санкт-Петербурга, которые и построили «белую мечеть». Так, в 1893 году завершено строительство и сдана в эксплуатацию Костанайская мечеть.

Фото: архив мечети Марал Ишан

Площадь мечети — 844,3 кв. м, площадь здания — 5550 куб. м, общая площадь — 821,4 кв. м. Высота — 4, 510. Вместимость — почти 1000 человек.

До нынешнего времени предназначение здания мечети неоднократно менялось. Как рассказал главный имам Бектурсын Торгайбайулы, прямые обязанности, мечеть выполняла 37 лет (с момента сдачи в эксплуатацию) до 1930 года. В период репрессий мечеть стала «клубом рабочих».

В годы Великой Отечественной войны здание мечети стало эвакуационным пунктом, где приют нашли спасенные ленинградцы.

В послевоенные годы в стенах здания появился кинотеатр, в 1980-1991 – концертный зал. Но в ноябре 1991 года мечеть вернули народу в своей первоначальном назначении.

Фото: архив мечети Марал Ишан

В 1993 году отмечался столетний юбилей. Но, поскольку мечеть устарела и изношена, сначала ее нужно было восстановить. В связи с этим, при содействии местных предпринимателей мечеть была реконструирована. Работы были завершены 28 октября 2001 года.

В 2002 году мечети присвоено имя ученого Марала Ишана Курманулы.

Рядом с мечетью находится специально построенный дом медресе. Но о том, когда он был построен, неизвестно. В этом здании сейчас находится отделение банка.

Повторную реконструкцию мечеть пережила в 2016 году. В 2022 году она снова распахнула свои двери для мусульман. Были полностью изменены внутренние залы, выкрашен в жемчужный цвет фасад мечети.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

В 2017 году мечеть была включена в список «сакральные места Казахстана» как историко-культурное наследие региона и передана на баланс управления культуры.