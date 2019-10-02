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Как стационарные посты полиции помогают акмолинцам

2 Октября 2019 13:02
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Как стационарные посты полиции помогают акмолинцам

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 6 000 нарушений общественного порядка пресекли акмолинские полицейские, дежурящие на стационарных постах полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказывают в пресс-службе департамента полиции региона, в этом году сотрудниками, заступающими на стационарные посты, установленные в местах наибольшей концентрации людей, а также оживленных дворах многоэтажек, пресечено свыше 6 000 нарушений общественного порядка. В их числе более 540 фактов мелкого хулиганства, 3 000 фактов распития спиртных напитков, задержано более 400 несовершеннолетних, находившихся в ночное время на улицах.

«Службу на стационарных постах полицейские несут в круглосуточном режиме, а значит, граждане могут обратиться за помощью в любое время. Своевременное обращение горожан уже позволило раскрыть по горячим следам 89 преступлений, это грабежи, хулиганства, кражи, изнасилования, незаконный оборот наркотических средств. Кроме пресечения и выявления правонарушений и преступлений, сотрудники полиции, заступающие на дежурство на стационарные посты, оказывают гражданам постоянные консультации и зачастую первыми приходят на помощь», - рассказали в ведомстве.

Стационарные пункты полиции представляют собой модули, оборудованные системой внешнего видеонаблюдения, с выводом на Центр оперативного управления. Помещения оборудованы необходимой компьютерной техникой, имеют доступ ко всем базам данных и обеспечены средствами связи.

«Еще одно нововведение – оснащение стационарных постов полиции системой просмотра камер видеонаблюдения ЦОУ, то есть сотрудники полиции, которые несут службу на модуле, имеют возможность просматривать записи камер в режиме «онлайн» и своевременно пресекать правонарушения», - добавили в ведомстве.

Напомним, по поручению Министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева в настоящее время во всех областных центрах страны проводится работа по совершенствованию стационарных постов полиции.

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Ключевые слова: Акмолинская область, МВД РК, Силовые структуры,
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Автор:

Оксана Матасова

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