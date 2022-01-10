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Как стабилизируются цены на прилавках Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
10 Января 2022, 15:48
Как стабилизируются цены на прилавках Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Факты необоснованного повышения цен на продукты наблюдались за время беспорядков в Алматы. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин.

По его словам, в период беспорядков все торговые сети приостановили свою работу. И основная нагрузка легла на магазины, которые «у дома».

«На фоне повышенного спроса на значимые продовольственные товары, работая на свой страх и риск, люди повышали цены. Мы это признаем и не отрицаем. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. На протяжении двух-трех дней открылось много филиалов торговых сетей. И с сегодняшнего дня мы открываем все продовольственные рынки. Это все повлияет на стабилизацию цен», - рассказал корреспонденту агентства Е. Оразалин.

По его словам, в данное время торговые сети держат цены на формовой хлеб. За счёт увеличения объёма производства действующих хлебозаводов, идёт постепенное снабжение всех прилавок.

«Для того, чтобы в магазинах «у дома» снизить цены, мы ведём работы. Узнаем, у кого какие потребности по хлебу, молочной продукции и по бакалее. По этим данным организовываются поставки»,- уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Алматы в день выпускается 80 тонн социального хлеба. На территории города Алматы продолжают работу 3 крупных хлебозавода- ХБК «Аксайнан», «Алматынан» и «Рузинан».

Также аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил , что город обеспечен продовольствием в достаточных объёмах.

Алматы   Акимат   Цены и тарифы   ЧП-2022  
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