Как спутники ДЗЗ определили статус вырубки зеленого массива близ Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители Алматы были обеспокоены массовой вырубкой деревьев на окраине города, об этом в сюжете сообщал телеканал Almaty.tv, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам очевидцев, было уничтожено около 1000 зеленых насаждений, среди которых фруктовые деревья, яблони, абрикосы. Прибывшие на место экологи и общественники зафиксировали факт вырубки.

В управлении зеленой экономики города Алматы заявили, что разрешение на вырубку деревьев никто давал. Назначена проверка законности этих действий.

Для определения площади вырубок, выяснения ситуации, входят ли они в состав Государственного лесного фонда (ГЛФ) РК, специалисты АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», которые ведут эксплуатацию спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), оперативно сделали космические снимки данной территории. Ведь в задачи национальной космической системы ДЗЗ входит раскрытие фактов браконьерства на территории Государственного лесного фонда, в том числе особо охраняемых природных территорий.

«В рамках исполнения государственной программы по космическому мониторингу лесных ресурсов РК для Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, инженерами АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» были выявлены вырубки леса в Карасайском районе Алматинской области площадью в 4,48 га. Выявленные вырубки не входят в состав Государственного лесного фонда РК и в данное время проверяются местными исполнительными органами», - сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

На представленных снимках казахстанских спутников «KazEOSat» представлена картина до и после вырубки.

Также в данной информации сообщается, что на сегодняшний день, по данным ДЗЗ, в целом по Казахстану выявлено 8 665 полигонов вырубок леса, из них 70 – незаконные вырубки леса, 160 были проведены с нарушением правил отвода и таксации.

Касательно незаконной вырубки деревьев близ Алматы, в Управлении зеленой экономики города пояснили, что по данному факту проводится тщательное расследование. Будет выявлено точное количество уничтоженных деревьев. За нарушение предусмотрена компенсационная посадка и также административный штраф. За одно незаконно вырубленное дерево физическому лицу придется выплатить до 20 МРП, юридическим лицам - в несколько раз больше. Также по новому закону за каждое незаконно вырубленное насаждение нарушителю придется посадить 10 деревьев.



