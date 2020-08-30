Как справиться со стрессом из-за коронавируса - советы психотерапевта
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По словам психотерапевта НИИ кардиологии и внутренних болезней Рашида Азизова, распространение коронавируса помимо угроз физическому здоровью спровоцировало проблемы и в области ментального здоровья, способствуя, впервую очередь, усилению тревожности у населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НИИ.
Тревога способна создать в головном мозге очаги возбуждения, которые через определенные структуры нервной системы, активизируя мобилизационные вегетативные процессы, запускают в организме каскадный выброс гормонов стресса. В результате возникают разнообразные стрессовые реакции. Они отличаются различными проявлениями, от легкого состояния тревоги до паники, способствующими снижению качества жизни, а иногда и процессам дезадаптации человека.
Хронический стресс ведет к развитию психосоматических расстройств, в том числе обуславливая патологию сердечно-сосудистой системы. Их причинно- следственная связь с психоэмоциональным напряжением показана в многочисленных научных исследованиях.
Помимо привычных способов совладания со стрессами, таких, как
прогулки, занятия спортом, посещение профильных специалистов, автор личной методики
диагностики и коррекции в области эмоциональных стрессовых реакций Рашид Азизов рекомендует, как еще можно самостоятельно справиться со стрессом и овладеть навыками саморегуляции.
Рашид Азизов отмечает: «Мы не можем избежать полностью всех стрессовых факторов, чтобы подобное истощение ресурсов не происходило, нужно регулярно снижать возникающие перенапряжения антистрессовыми мероприятиями».
На сегодня людям доступен широкий арсенал различных методик, это:
- различные способы релаксаций;
- дыхательные практики;
- физиотерапевтические процедуры в виде массажей, различные спа- процедуры;
- медитация и др.
При необходимости следует обратиться к профильным специалистам в области психотерапии или психологии.
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