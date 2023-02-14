Как справиться со страхом на фоне нападения в школе – рекомендации психолога

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – После печальных событий в школе №4 в Петропавловске у многих детей может появиться страх перед посещением школы. Боятся отпускать детей на занятия и родители. Психолог Дмитрий Агапов рассказал корреспонденту МИА «Казинформ», что нужно предпринять в первую очередь, чтобы снизить тревожность.

Психолог сразу подчеркнул, что главный принцип – не оставлять переживания в себе. Разделить их с кем-то, кому ребенок доверяет. Проще говоря, выговориться. Эта рекомендация подходит и детям, и взрослым.

Но прежде всего следует выяснить, действительно ли это нужно ребенку, сам ли он обратился за помощью. Можно сначала спросить его, как он отреагировал на произошедшее. Только если есть запрос, приступать к работе.

«Есть понятия «брифинг» и «дебрифинг». Эта процедура проводится в экстренной ситуации. В ней может участвовать сразу вся семья. Суть ее в том, что участникам разговора сначала кратко излагают факты. То есть, что произошло. Здесь важна ясность и четкая официальная информация. Потому что в таких случаях часто люди получают обрывочные сведения, нередко основанные на слухах. Нет смысла скрывать информацию от детей. Честно и кратко, но без кровавых подробностей, донести информацию. Вторая часть – задать вопросы. Два-три внешних. Например, как ты узнал, что произошло. Внутренние вопросы: что ты почувствовал, как отреагировал. Это не допрос, а совместное рассуждение о том, что произошло, как мы на это отреагировали. Задача разговора – помочь выразить чувства, переживания. Хорошо, если этим делятся и дети, и родители. Когда переживания проговариваются, эмоции выражаются, человек чувствует себя лучше. Если они замыкаются внутри, есть риск, что это останется с ним на долгое время. Особенно если человек имел каким-то образом отношение к этим событиям либо участвовал в них», - сказал Дмитрий Агапов.

Второе, что рекомендует сделать психолог – обсудить с детьми их страхи и переживания. Выяснить, чего они боятся, что, по их мнению, может произойти в школе.

«Важно обсудить действия, которые можно предпринимать в подобных случаях. У детей должна быть ясность, как действовать, что делать. Можно даже совместно изучить инструкции к действиям в подобных ситуациях и расписать их по четким пунктам. В таких случаях страшнее всего неопределенность. Ребенок боится, что подобное может произойти с ним и он не будет знать, что делать», - подчеркнул психолог.

Он акцентировал внимание на эмоциональном окрашивании разговора с ребенком. Самое главное – избегать назидательного тона, чтения морали «вот видишь, как произошло», «вот до чего игры твои могут довести», оценочных суждений и прочих подобных высказываний. Должен быть душевный разговор. С одной стороны - на равных, с другой – важно, чтобы ребенок мог опираться на взрослого, который должен быть эмоционально устойчив.

«Когда переживания сильные и взрослый чувствует, что не справляется самостоятельно с переживаниями ребенка и своими, то нужно обратиться на горячую линию психологической поддержки и помочь сделать это ребенку. Если спустя пару недель он остается в состоянии тревоги – до двух недель это нормальное стрессовое состояние – то нужно уже обращаться к специалистам. Они должны поработать с ребенком и даже с родителями. Если они чрезмерно тревожатся, то их состояние может передаваться детям», - отметил спикер.

Ранее Дмитрий Агапов подробно рассказывал о постравматическом стрессовом синдроме, как его избежать, как уберечь собственную психику от событий, порождающих сильную тревогу и почему важно в таких случаях выговариваться.