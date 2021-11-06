Как справиться с постковидным синдромом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Постковидный синдром - это последствия коронавирусной инфекции, при которой до 20% людей, перенёсших ее, страдают от долгосрочных симптомов. Как можно справиться с постковидным синдромом, рассказал исполнительный директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья, заведующий кафедрой психиатрии КазНМУ Куаныш Алтынбеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, «постковидный» синдром случается тогда, когда организм, справившись с соматическими проявлениями болезни все еще переживает осложнения в ментальном плане.

«Наиболее распространенными психологическими проблемами, связанными с пандемией короновируса, являются трудности адаптации, перехода из офлайн в онлайн-режим и наоборот. Переболевшие коронавирусом часто становятся более уязвимым к стрессу, испытывают отсутствие силы, тревогу, страхи, депрессии и так далее даже в тех ситуациях, с которыми они справлялись ранее эффективно. Необходимо помнить, что эмоциональное состояние не является статичным, и его изменение под действием внешних факторов - это нормальная реакция, она имеет свои приспособительные и защитные функции. Но в ряде случаев они могут выходить за определенные рамки и нарушать в целом функционирование организм», - сказал Куаныш Алтынбеков.

Специалист дал ряд рекомендации, которые помогут противостоять проблеме.

«Есть основные стратегии снижающие негативные факторы. К примеру, поговорите с людьми, которым вы доверяете. Если вы чувствуете себя подавленным, поговорите со специалистом. Сократите время, на просмотр или прослушивание угнетающих безрадостных сообщений в средствах массовой информации. Примените навыки, которые вы использовали в иные трудные времена, чтобы управлять своими эмоциями. Необходимо следить за режимом сна, правильно питаться и вести активный образ жизни. По возможности делайте физические упражнения, но не перегружайте себя чрезмерной нагрузкой», - говорит Куаныш Алтынбеков.

По его словам, в первую очередь необходимо снизить ощущение одиночества и психологической изоляции.

«Сохраняйте и поддерживайте социальные контакты с людьми, с помощью телефонных и видео звонков, текстовых сообщений. Используйте информацию из официальных источников. Время от времени обращайте внимание на ваши собственные потребности и чувства. Занимайтесь здоровыми видами деятельности, которые приносят вам радость и помогают расслабиться. Регулярно выполняйте физические упражнения, придерживайтесь регулярного режима сна, питайтесь здоровой пищей, оптимистично смотрите в будущее», - говорит он.

Кроме того, в постковидном синдроме возможны апатия, потливость, слабость, быстрая утомляемость, развитие депрессии.

«Например, спустя полгода могут появиться панические атаки, соматоформные расстройства, маскирующиеся под самые разные болезни. Иными словами- организм уже победил инфекцию, а психика отсрочено дает сбой. Рекомендуем при возникновении постковидного синдрома соблюдение режима отдыха, умеренные физические нагрузки, правильное питание, при стойкой симптоматике обращение к квалифицированным специалистам», - подытожил специалист.