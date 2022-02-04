Как спортсмены Казахстана прошли на церемонии открытия Олимпиады в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана прошлась на параде во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Знаменосцы конькобежка Екатерина Айдова и шорт-трекист Абзал Ажгалиев предстали в исторических образах сакской царицы Томирис и доблестного казахского батыра.

Казахстан на Олимпийских играх представят 34 атлета по восьми видам спорта. Всего в этом крупнейшем спортивном событии на участие заявлены более четырех тысяч атлетов из 95 стран. Они выступят в семи видах спорта, включая 15 дисциплин, в которых будет разыграно 109 комплектов медалей.

Церемония проходит с учетом антиковидных мер, все участники в масках. Параду предшествовало грандиозное шоу с использованием современных технологий.

Напомним, Пекин стал первым городом в олимпийской истории, который принял как летние, так и зимние Игры.



