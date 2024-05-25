Как спорт влияет на способности и возможности мозга - мнение невропатолога

Австралийские учёные выяснили, что физическая активность уменьшает избыток Т-клеток в мозге, которые с возрастом могут привести к когнитивным нарушениям. Согласно экспертному мнению, систематические занятия спортом помогают создавать новые нейроны, улучшая память и возможность к обучению, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Многолетние наблюдения за людьми, которые в преклонном возрасте продолжали физические занятия и при этом не имели проблем с памятью, подтверждают выводы ученых.

Своим мнением поделился невропатолог Национального Центра спортивной медицины и реабилитации Сардор Хакимов.

Фото: фото из личного архива невропатолога С.Хакимова

- Физические нагрузки напрямую влияют на функциональные способности и возможности мозга. Укрепление тканей головного мозга после физических занятий связано с улучшением кровотока и притоку кислорода в мозг, также укрепляется трофика тканей. Свойства крови становятся более продуктивными, что влияет на общее состояние и мозга, и всего организма. Это способствует снижению риска атеросклероза артерий, ведущих к сужению сосудов, а в последствии и к ухудшению памяти. Также сокращается вероятность возникновения инсульта, - говорит Хакимов.

По словам врача, людям преклонного возраста не обязательно идти в спортивные секции.