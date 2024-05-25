РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:07, 25 Май 2024 | GMT +6

    Как спорт влияет на способности и возможности мозга - мнение невропатолога

    спорт, голова, мозг
    Фото: журнал Aging Cell

    Австралийские учёные выяснили, что физическая активность уменьшает избыток Т-клеток в мозге, которые с возрастом могут привести к когнитивным нарушениям. Согласно экспертному мнению, систематические занятия спортом помогают создавать новые нейроны, улучшая память и возможность к обучению, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Многолетние наблюдения за людьми, которые в преклонном возрасте продолжали физические занятия и при этом не имели проблем с памятью, подтверждают выводы ученых.

    Своим мнением поделился невропатолог Национального Центра спортивной медицины и реабилитации Сардор Хакимов.

    невропатолог Сардор Хакимов
    Фото: фото из личного архива невропатолога С.Хакимова

     

    - Физические нагрузки напрямую влияют на функциональные способности и возможности мозга. Укрепление тканей головного мозга после физических занятий связано с улучшением кровотока и притоку кислорода в мозг, также укрепляется трофика тканей. Свойства крови становятся более продуктивными, что влияет на общее состояние и мозга, и всего организма. Это способствует снижению риска атеросклероза артерий, ведущих к сужению сосудов, а в последствии и к ухудшению памяти. Также сокращается вероятность возникновения инсульта, - говорит Хакимов.

    По словам врача, людям преклонного возраста не обязательно идти в спортивные секции.

    - Каждый человек может сам выбрать несложные физические нагрузки, постепенно увеличивая их. После помимо бодрости духа и тела можно будет рассчитывать и на ясную память, и на восхищение близких людей, - прокомментировал специалист НЦСМиР.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Здоровье Память
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!