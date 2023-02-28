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Как спецслужбы справлялись с непогодой в Костанайской области

28 Февраля 2023, 14:17
Как спецслужбы справлялись с непогодой в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с плохими погодными условиями трассы Костанайской области областного и республиканского значения были закрыты. Однако некоторых жителей пришлось спасать из снежных заносов. В усиленном режиме работали не только спасатели, но и полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В эти дни работа патрульных полицейских переведена на усиленный режим. Проводилась большая профилактическая работа среди водителей по недопущению их выезда на дороги.

«За прошедшие сутки было зафиксировано 18 ДТП, 9 из них - в Костанае, 5 - в Рудном, 3 - в Костанайском районе и одно - в Жангельдинском районе. Все ДТП обошлись без человеческих жертв и травм. Водителей, нарушивших запрет выезда на закрытые трассы, зафиксировано не было»,- сообщили в полиции.

У спасателей в эти дни непогоды работы - не меньше.

«Сегодня в Мендыкаринском, Аулиекольском и Карасуском районах Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий и закрытия движения на автодорогах наблюдается скопления 41 легкового, 123 грузовых автомобилей на выезде из села Аулиеколь и Октябрьское, - сообщили в областном ДЧС. - Силами ДЧС совместно с местными исполнительными органами из мест скопления эвакуированы и размещены в пунктах обогрева в школы 14 человек, из которых трое детей».


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