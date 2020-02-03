Как спасатели готовятся к паводку в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В бюджете Северо-Казахстанской области на период паводка зарезервировали 495 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе все более актуальной становится тема предстоящего паводка. Опасения вполне объяснимы. Осадков в этом году в области выпало в два раза больше нормы. Аким области Кумар Аксакалов отмечал , что объемы снега превышают показатели 2017 года, когда в области наблюдался самый масштабный за 37 лет паводок.

Подготовку к проведению паводка и условия минимизации его прохождения обсуждали в областной прокуратуре.

«На прохождение паводка влияют множество факторов. В том числе увлажнение почвы, объем снегозапаса, влагозапаса в снеге, дожди. Важную роль играют значения дневных и ночных температур воздуха. В бассейне реки Есиль на начало февраля снегозапас превышает норму в два раза. Увлажнение тоже выше нормы. Но при этом промерзание грунта в два раза меньше нормы», - сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Ерик Сарыбаев.

Он рассказал, что до наступления паводка спасатели будут проводить взрывные работы на водоемах, резать лед. В этом году особое внимание уделят вывозу снега из населенных пунктов. В первую очередь тех, которые подвержены подтоплениям во время паводка. Таких в регионе 92. Все их взяли на учет. Из них 36 страдают весной из-за подъема воды в реках, остальные – от талых вод и разлива озер. Ближе к весне спасатели планируют заняться откачкой воды из озер, чтобы снизить уровень воды в них, возведением защитных валов вокруг населенных пунктов.

«Разработан противопаводковый план. По нему будет проводиться ежедневный мониторинг по вывозу снега, очернению полей и снегозадержанию. Утвержден областной резерв в сумме 495 млн тенге. На предупреждение и ликвидацию ЧС предусмотрено около 158 млн тенге. На последней коллегии прокуратуры области дано указание при уточнении бюджета пересмотреть объемы финансовых средств на увеличение», - отметил Е.Сарыбаев.

Он добавил, что техники спасателям хватает. В случае осложнения ситуации придет помощь из соседних регионов.

«Мы заранее им отправляем предполагаемые районы сосредоточения и проведения аварийно-спасательных работ, которые они изучают», - сказал Е.Сарыбаев.

Паводковый период в регионе начинается приблизительно с 20 марта. Как правило, с южных районов - Уалихановского и Акжарского. В прошлом году паводок начался 30 марта, в 2017-м году – 16 апреля, после сильного ливневого дождя в Айыртауском и районе им. Г.Мусрепова.