Как спасали от паводков село Миялы в Атырауской области в 1993 году

Для Кызылкогинского района Атырауской области паводки 2024 года стали не первым природным бедствием. Местные жители вспоминают, что такого не было с 1993 года, когда река Ойыл вышла с берегов и затопила село Миялы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Потоп был настолько масштабным, что жителям пришлось забираться на крыши домов, не было связи, электричества, разрушались кирпичные здания.

Фото: Atyrau press

Жители вспоминают, все были в панике. В село направили спасателей и строителей для восстановления домов. К сожалению, во время бедствия погиб один ребенок. Сегодня его именем названа улица в селе Миялы.

Фото: Atyrau press

Помощь пострадавшим поступала со всего Казахстана. Из Атырау поставляли пищу и питьевую воду, из других регионов доставили юрты и палатки для размещения эвакуированных. Международное сообщество не осталось в стороне – по линии ООН из Швейцарии поступила гуманитарная помощь (стройматериалы, одежда, одеяла и так далее).

Фото: Atyrau press

Фото: архив Кызылкогинского района Атырауской области

Напомним, что в 2024 году в Кызылкогинском районе для предотвращения затоплений начато укрепление плотин вблизи сел. На опасные участки по берегу реки Ногайты в селе Сагыз уложены около 500 мешков с песком, проведены работы по укреплению плотины. С 27 марта для защиты села Миялы от паводка уложены около 7 тысяч мешков с песком. На плотины насыпано 350 тонн грунта.