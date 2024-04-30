Как спасали людей от наводнения – телемарафон «Біз біргеміз»

Телемарафон «Біз біргеміз», посвященный единству страны в период паводка, продолжается на канале «Jibek Joly». Интервью дают спасатели и полицейские, первыми прибывшие на помощь с начала паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Граждане, спеша спасти население от неожиданного бедствия, активно начали спасательные работы. Многие мужчины и волонтеры первыми вступили в борьбу со стихией. Один из них, начальник отдела ЧС Астраханского района Акмолинской области Аят Сералиев, спас 32 человека. В их числе люди с ограниченными возможностями.

- Отряд спасателей работает круглосуточно с самого начала паводка. Когда опасность близко, думать некогда. В селе Старый Колутон наш отряд обходил дома, искал оставшихся жителей. В доме, в который я вошел, послышался голос человека, оказавшегося больным. Звать коллег было некогда. Но когда они увидели, как я выводил жителя из дома, они пришли на помощь. Вообще, эта и есть наша работа, – сказал А.Сералиев в беседе с журналистом телеканала.

Наряду со спасателями в борьбе с наводнением приложили усилия и полицейские. В Петропавловске они спасли двух человек. Это случилось в районе Кожевенного завода на окраине города. Когда река Есиль разлилась, полицейские заметили двоих братьев, которые упали в ледяную воду и не могли выбраться на берег, и быстро доехали на внедорожнике.

- Течение было быстрым. Когда мы прибыли на место происшествия, один человек уже захлебывался. Мы, не раздумывая, прыгнули в ледяную воду и вытащили обоих. Вода была настолько холодной, что у них не сгибались руки. Я благодарен за то, что в такой трудный момент со мной был мой коллега, – сказал начальник городского управления полиции Марат Жумалиев.

Костанаец Нурхан Кабыкен с начала паводка работает в созданном в области оперативном штабе. Уже около месяца он не видел свою семью. Спасатели занимаются отведением воды.

Всего в Костанае было затоплено 672 дома, эвакуированы 9 226 жителей. Ущерб мог быть и больше, но борьба с наводнением была максимально усилена. Благодаря упорству Нурхана и его коллег вода не смогла повредить центральный мост, соединяющий Костанай и Тобол. В этой работе спасателям помогали местные жители и волонтеры.

- Все, кто здесь находится, уже месяц не видели свои семьи. Такая у нас работа. Ей нужно уделять все внимание, – говорит инженер Нурхан Кабыкен.

Другие структуры не остались в стороне от спасательных работ, они тоже пришли на помощь. С начала паводкового периода в регионы отправились более 5 400 военнослужащих, 230 единиц техники, 12 вертолетов и 5 военных самолетов. Более 3 тысяч солдат Национальной гвардии совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям активно участвуют в работах по предотвращению затоплений.

Отметим, сегодня в прямом эфире 10 республиканских телеканалов проходит общенациональный телемарафон.

В 5-часовом прямом эфире каналов «Jibek Joly», «Qazaqstan», «Хабар», «Еуразия», «КТК», «31 арна», «Atameken Business», «Astana TV», «7 арна» и «Almaty TV» будут рассказывать о волнующих событиях в жизни людей, пострадавших от наводнения, передавать репортажи из регионов стихийного бедствия.