Как создают «Летопись природы» в Иле-Алатауском нацпарке

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Коллектив сотрудников Иле-Алатауского государственного национального природного парка имеет многолетний стаж работы на заповедной территории. Как проходят будни защитников природы, и чем запомнился 2020 год узнавала корреспондент МИА «Казинформ».

В Иле-Алатауском природном парке постоянно ведется активная работа с общественными и экологическими общественными организациями. Ежегодно проводится более 100 природоохранных акций по очистке территории и восстановлению леса (посадка).

«Наш отдел занимается непосредственно мониторингом всех природных процессов. То есть, проводим наблюдения растительного мира, за животным миром, за воздушным бассейном. Специалисты проводят научно-исследовательские работы по фенологическим наблюдениям. Мы закладываем фенологические и ботанические площадки, мониторинговые площадки по животным. В течение года наши инспекторы заполняют дневники, куда вносят свои наблюдения за животными и растениями. В конце года мы собираем эти дневники и готовим книгу «Летопись природы». В этой книге фиксируем все работы, проводимые в течение года», - отметила начальник отдела научно-исследовательских работ и горного биоразнообразия Иле-Алатауского ГНПП Салтанат Усербаева.

Кроме того, спикер рассказала, чем запомнился ушедший год в национальном природном парке.

«В 2020 году у нас были налажены охранные работы. Увеличилась численность диких животных, были зафиксированы животные на фотоловушки. Два случая появление барса - в одном случае с двумя котятами, во втором случае- появление с тремя котятами. Такого у нас за всю историю нацпарка не было. Во время карантина в марте в одну и ту же фотоловушку попали 10 видов диких животных четыре из которых занесены в Красную книгу. Это снежный бар, тянь-шаньский бурый медведь, каменная куница, бородач. Также прошлый год был очень урожайный по плодоношениям деревьев»,- отметила сотрудник нацпарка.

При дирекции государственного национального парка с 2016 года работает музей «Волшебный мир Алатау» с площадью 500 м2 с шестью экспозиционными залами.

К 25-летию заповедника в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке выпущена энциклопедия, в котором собрана вся информация, начиная от истории создания парка, о ее деятельности, природных объектов и структуры всего заповедника.





Напомним, 22 февраля Иле-Алатаускому государственному природному парку исполнилось 25 лет.