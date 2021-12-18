Как создавался Государственный Флаг Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как создавался Государственный Флаг Казахстана, в чем его особенность? Как ухаживают за главным флагом, где можно и нельзя его использовать? Об этом можно подробно узнать в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Небесно-голубой цвет Государственного Флага символизирует такие качества, как честность, чистоту, надёжность, безупречность. В тюркской культуре синий цвет имеет глубокое символическое значение. Древние тюрки почитали небесный купол, а их синий флаг олицетворял преданность предкам. На Государственном Флаге Казахстана синева символизирует светлое небо, мир и благополучие, единство цвета означает целостность страны.

Солнце на Флаге олицетворяет богатство и изобилие, жизнь и силу. Поэтому оно представлено в форме золотого колоса — символа благополучия и благоденствия.

Образ орла (беркута) означает символ власти, широты и прозорливости. Необходимо отметить, что беркут занимает особое место в мировоззрении евразийских кочевников, и в их понимании сочетается с такими ценностями, как свобода и верность, мужество и отвага, чистота энергии и намерений. Изображение золотого беркута на Флаге отражает стремление молодого суверенного государства к высотам мировой цивилизации.

Автор Флага — дизайнер и художник, заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков. В книге «История формирования Государственных символов Республики Казахстан» он отмечает, что на создание Флага ушло полгода.

«Начал я с того, что изучил все флаги мира, ведь нужен был свой, неповторимый вариант. Если другие делали флаги трехцветными, то я твердо остановился на голубом с бирюзовым оттенком – потому что голубое небо, под которым живут народы многонационального Казахстана, неделимо», - пишет в книге Шакен Ниязбеков.

Он также отмечает, что Государственный Флаг принадлежит народу страны. И когда в честь победителя поднимается Флаг и звучит Государственный Гимн его страны, это означает и победу всего народа.

«Мое отношение к Государственным символам чисто человеческое, они вызывают у меня чувство глубокого уважения и почитания. Я горд, что причастен к созданию Государственных символов Казахстана», - подчеркивает Шакен Ниязбеков.

Необходимо отметить, что Флаг Казахстана побывал в космосе со вторым казахским летчиком-космонавтом Талгатом Мусабаевым. В интервью с корреспондентом МИА «Казинформ» Сарой Нургалиевой, он рассказал, как стал первым казахстанским знаменосцем в космосе.

«Да, как первый космонавт суверенного Казахстана, я с гордостью развернул наш главный символ страны в космосе. Во время первого полета мы взяли на станцию «Мир» 2 государственных флага Республики Казахстан, один из которых по возвращении из космоса был лично передан Президенту страны Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Второй «космический» флаг Республики Казахстан находится в музее космонавтики в Звездном городке», - отметил тогда Талгат Мусабаев.

Что нужно знать о главном флагштоке страны?

Как известно, самый главный флагшток Казахстана расположен на территории этно-мемориального комплекса «Атамекен» в Нур-Султане. Открытие главного флагштока страны состоялось еще 12 лет назад - в 2009 году, в рамках празднования Дня столицы. Флагшток - металлическая мачта, высота которой составляет 100 метров. Материал флагштока - сталь. Общая площадь полотна составляет 450 квадратных метров и имеет размер 15 на 30 метров.

Как ухаживают за главным флагом страны?

Из-за резко-континентального климата столицы флаг должен контролироваться соответствующим образом и требует особого ухода. В целях предотвращения физического повреждения полотнища флага специалисты аппарата акима района «Есиль» Нур-Султана и обслуживающей подрядной организацией ведут круглосуточный контроль за его применением.Как отмечали в районном акимате, в ясную, безоблачную и безветренную погоду Государственный флаг Казахстана поднят круглосуточно. Флаг стоит в ясную погоду и при сильном морозе. А в условиях осадочной, влажной погоды среднего уровня - в дождь или снег - в дневное время главный флаг страны поднят временно.

В какую погоду могут снять флаг?

В суровых природно-климатических условиях, в дни непогоды, во время снега, дождя с порывистым ветром (при скорости ветра 8 м/с и выше) полотнище флага снимается с флагштока до наступления соответствующих погодных условий. В целях сохранения качества и надлежащего состояния флага стирка не производится, а проводится замена флага. Так, главный флаг меняется три раза в год.

Самый большой флаг страны изготавливается из флажной сетки. Ткань систематически проверяется на целостность. При выявлении повреждений на месте флага незамедлительно проводятся ремонтные работы. Для главного флага ткань заказывается, но оформляется в Нур-Султане.

27 октября прошлого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть действующее правило использования государственных символов, касающихся использования Государственного Флага. Тогда Президент поддержал предложение ряда депутатов не ограничивать демонстрацию флага на балконах.

«Поддерживаю предложение ряда депутатов Парламента и граждан - патриотов нашей страны о более широком использовании государственных символов Казахстана, в особенности государственного флага РК», - написал Глава государства в Twitter.

Затем министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова рассказала, как расширилась сфера использования Государственного Флага для граждан страны. В частности, теперь Государственный Флаг Республики Казахстан может использоваться, устанавливаться, размещаться физическими и юридическими лицами в зданиях, жилых и нежилых помещениях, в том числе на балконах и в местах проведения торжественных мероприятий, в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан. Физическим лицам также предоставлена возможность использования государственного флага Республики Казахстан независимо от архитектурных особенностей здания при размещении его в одноэтажном и многоэтажном зданиях в экстерьерном варианте. Отныне физические лица могут использовать государственный флаг Республики Казахстан, размещаемый на зданиях, в темное время суток без освещения.