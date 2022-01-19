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Как создавался фонд «Қазақстан халқына» и как был определен его попечительский совет, пояснил Болат Жамишев

19 Января 2022 11:09
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Как создавался фонд «Қазақстан халқына» и как был определен его попечительский совет, пояснил Болат Жамишев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев рассказал, как создавался фонд и как был определен состав попечительского совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Фонд как общественная организация мог быть учрежден физическими лицами или общественными объединениями. В нашем случае в числе учредителей выступили четыре общественных объединения. Многие спрашивают, почему именно они и как произошло это. Я могу сказать, что это четыре благотворительные организации, которые активно сотрудничают с социальным блоком Правительств - Министерствами здравоохранения, образования, социальной защиты. Это была инициатива этих министерств - привлечь в качестве учредителей эти четыре организации. Смысл этого предложения состоял в том, что учредители не будут иметь никаких больших прав, чем прочие участники. Предполагается, что эти четыре общественные организации дали старт началу организации фонда. Поскольку было намерение в сжатые сроки его организовать, такое решение было принято», - пояснил Болат Жамишев в интервью программе «Ошакбаев LIVE» на телеканале «Хабар 24».

Он подчеркнул, что участниками фонда могут стать благотворительные организации.

Также председатель фонда рассказал о составе попечительского совета.

«Много вопросов задают, почему (совет - корр.) не был избран всем народом? Я не понимаю, что это такое, но подразумевается референдум. Поскольку фонд был создан по инициативе Главы государства, и когда предприятие выражает желание добровольно осуществлять отчисления в этот Фонд, понятно, что у Правительства возникают определенные моральные обязательства по эффективности использования средств Фонда. Правительство в этом случае рекомендовало в состав попечительского совета тот перечень людей, которых вы знаете», - отметил председатель фонда, уточнив, что состав попечительского совета был определен Правительством.

«По сути, Правительство инициирует все меры, связанные с пополнением средств фонда. Понятно, что Правительство, собственно, и определило состав», - резюмировал Болат Жамишев.

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына».

Также сообщалось, что председателем фонда «Қазақстан халқына» стал Болат Жамишев.

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#Фонд «Қазақстан халқына»  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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