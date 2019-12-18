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16.12.2019 18:53
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16.12.2019 18:36
Как создавались сценические образы для Dimash Arnau Tour
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Знаменитый дизайнер Leka, создавшая наряды для многих мировых звезд шоу-бизнеса и кино, среди которых Леди Гага и Мишель Уильямс, показала процесс создания сценических костюмов для концерта Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ».
«Магия создания. Сценические образы для Dimash Arnau Tour», - отметила модельер, разместив в Instagram видео из мастерской, а также фрагменты выступления самого исполнителя.
Напомним, Димаш Кудайберген 12 декабря вернулся из Америки, где 10 декабря дал сольный концерт «Аrnau tour ENVOY» на сцене Barclays Center в Нью-Йорке. Концерт прошел при аншлаге: организаторам пришлось выделить тысячи мест дополнительно. Голосом Димаша хотели насладиться слушатели из 60-ти стран – США, Австралии, Мексики, России, Чили, Болгарии, Филиппин, Испании, Канады, Казахстана, Японии и других.
Накануне Дня независимости РК Димашу Кудайбергену было присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi».
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