Как создавались сценические образы для Dimash Arnau Tour

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Знаменитый дизайнер Leka, создавшая наряды для многих мировых звезд шоу-бизнеса и кино, среди которых Леди Гага и Мишель Уильямс, показала процесс создания сценических костюмов для концерта Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ».

«Магия создания. Сценические образы для Dimash Arnau Tour», - отметила модельер, разместив в Instagram видео из мастерской, а также фрагменты выступления самого исполнителя.

Напомним, Димаш Кудайберген 12 декабря вернулся из Америки, где 10 декабря дал сольный концерт «Аrnau tour ENVOY» на сцене Barclays Center в Нью-Йорке. Концерт прошел при аншлаге: организаторам пришлось выделить тысячи мест дополнительно. Голосом Димаша хотели насладиться слушатели из 60-ти стран – США, Австралии, Мексики, России, Чили, Болгарии, Филиппин, Испании, Канады, Казахстана, Японии и других.

Накануне Дня независимости РК Димашу Кудайбергену было присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi».