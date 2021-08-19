Как современная дактилоскопия помогает разыскивать людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как современная дактилоскопия помогает разыскивать людей, рассказали акмолинские криминалисты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

В оперативно-криминалистическом управлении ДП Акмолинской области функционирует автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система АДИС «Папилон» (далее Папилон), которая является одной из наиболее эффективных в мире систем, работающей полностью в автоматическом режиме.

Принцип ее работы следующий: дактилоскопические карты путем математического кодирования папиллярных узоров рук вводятся в базу данных «Папилон», после чего в режиме реального времени происходит поиск и сравнение по дактилокартотеке и следам рук, изъятых с мест происшествий и хранящихся в следотеке базы данных. Данная процедура занимает всего несколько десятков минут, что очень важно для оперативной идентификации личности или раскрытия преступления по «горячим следам».

Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти или склонных к уходу из дома. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. В 2020 году по базе данных Папилон были установлены личности 37 неопознанных трупов, за 8 месяцев текущего года – 15.

3 февраля в дежурную часть ОП Бурабайского района поступило телефонное сообщение о том, что в городскую больницу была доставлена неизвестная женщина в возрасте около 40 лет с диагнозом «ЗЧМТ, ушиб головного мозга, параорбитальная гематома, ушиб ссадины лица, гематома затылочной области», которая находится в бессознательном состоянии и никаких данных о себе сказать не может. Криминалистом было произведено дактилоскопирование женщины, дактилоскопическая карта проверена по массиву «Папилон», в ходе которой в оперативные сроки была установлена личность указанной женщины, ее паспортные данные и место проживания.

Также ОП Зерендинского района 16 марта на проверку предоставлена дактилоскопическая карта молодого человека без определенного места жительства, который не сообщал сотрудникам полиции своих анкетных данных, в ходе проверки так были установлены анкетные данные 26-летнего молодого человека, уроженца города Кокшетау.

Кроме того, с начала года установлены идентификации следов рук, изъятых с мест преступлений, с оттисками рук 156 лиц их совершивших.

В рамках программы Цифровой Казахстан проводится внедрение бескраскового дактилоскопирования (живой сканер), который позволяет без традиционного окрашивания рук дактилоскопической краской производить дактилоскопирование лиц. Подобный комплекс уже функционирует в ОП Бурабайского района.