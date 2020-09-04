Как совмещать экопроекты, работу и отдых рассказали в Лиге волонтеров Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК председатель Лиги волонтеров Казахстана Айсулу Ерниязова рассказала о том, какую работу организация проводит в экологическом направлении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть общенациональная концепция Birgemiz, разделенная на 7 основных направлений. Одним из этих направлений является проект «Таза Қазақстан», охватывающий экологические вопросы. Конечно же, в проекте «АШЫҚ ЖҮРЕК» мы охватываем все эти 7 направлений. Мы в прошлом году в Алматы пробовали не просто проводить уборку или субботники. Через систему, мотивационные игры старались привлекать волонтеров. Например, мы провели все вместе субботник, и на этом же чистом месте занялись йогой, то есть совмещали приятное с полезным, отдых с работой», - рассказала Айсулу Ерниязова.

По ее словам, в таком формате проводится работа: посадка деревьев, приглашение лидеров общественного мнения.

«Так мы подаем пример. Мы всегда активно участвуем в экологических проектах», - заключила она.