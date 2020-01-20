Как сотрудники скорой помощи по сугробам добирались до пациентов в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее сотрудники скорой помощи рассказали, как в непогоду по сугробам добирались до пациентов, а после на санях вывозили больную до машины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу станции корой медицинской помощи города Семея.

В этом году в Восточно-Казахстанской области выдалась снежная зима. 17 - 18 января в городе Семее была метель, многие улицы были заметены снегом, особенно пострадали частный сектор и дачные поселки.

В ночь с 18 на 19 января поступил вызов о том, что задыхается 20-летняя девушка в дачном поселке массива Восточный. На вызов выехала бригада в составе фельдшеров Ляйли Зайнеевой, Диляры Байжигитовой и водителя Сергея Ходько. Через 9 минут бригаду встретил мужчина, который сказал, что дороги нет и к дому нужно идти пешком.

«Около 30 минут фельдшеры шли пешком, преодолевая сугробы, высотой местами по шею. По прибытию на вызов диагностировано отравление угарным газом у троих пострадавших: девушки 20 лет и ее родителей - мамы 45 лет и отца 57 лет. Девушка была в тяжелом состоянии, без сознания. Всем пострадавшим немедленно была оказана медицинская помощь в полном объеме, жилое помещение проветрено. Они были доставлены в токсикологическое отделение Почечного центра. Девушку пришлось вывозить на санях до машины скорой медицинской помощи», - пояснили в пресс-службе ССМП.

«К счастью, все живы и помощь подоспела вовремя», - сказала фельдшер Ляйля Зайнеева.



При этом на станции отметили, что это лишь один случай из жизни скорой медицинской помощи, медперсонал которой работает в круглосуточном режиме, 365 дней в году.

