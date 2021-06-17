Как сотрудники сферы культуры обеспечиваются жильем в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова рассказала, что предпринимается в Казахстане в целях улучшения жилищных условий сотрудников сферы культуры и искусства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях улучшения жилищных условий сотрудников 23 октября 2020 года подписано соглашение между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (КИК) о приобретении арендного жилья с выкупом для участников государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы.

В рамках госпрограммы государственным служащим министерства из Нур-Султана выделено 20 квартир. Работникам подведомственных организаций Министерства культуры и спорта в г. Алматы выделено 16 квартир и в городе Нур-Султан выделено 47 квартир», - сказала Актоты Раимкулова в ходе заседания Комиссии по правам человека при Президенте РК под председательством судьи Верховного суда Каната Мусина.

Министр также отметила, что в Актюбинской области в целях социальной поддержки молодежи и работников сферы культуры, искусства, архивных учреждений обеспечены 14 служебными и 25 арендными квартирами. Из них 13 молодых специалистов театральной, библиотечной, музейной сферы обеспечены арендными квартирами.

«Кроме того, при поддержке Министерства культуры и спорта рассматривается вопрос доступа 38 специалистов Управления культуры, архивов и документации к арендным 1-комнатным квартирам с правом выкупа по программе КИК», - добавила глава Минкультуры.

Отметим, что заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК посвящено деятельности Министерства культуры и спорта по обеспечению социально-экономических и трудовых прав сотрудников учреждений сферы культуры и искусства.



