Как сотрудники ОВД будут участвовать в системе соцмедстрахования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О медицинском страховании сотрудников органов внутренних дел, рассказали в МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В МВД обсуждены вопросы в сфере ведомственной медицины. Члены Совета изучили ход реализации мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по модернизации органов внутренних дел для медицинской службы МВД», - сказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.

Было отмечено, с начала 2019 года по поручению Елбасы министерство приступило к модернизации органов внутренних дел. Значимость и актуальность этих мер отмечены Главой государства, который также поставил конкретные задачи по реформе полиции.

На совещании в МВД руководитель департамента тыла ведомства Кайсар Султанбаев рассказал о государственном медицинском страховании членов семей сотрудников ОВД. Он сообщил, что все члены семей сотрудников ОВД застрахованы в соответствии с Законом «Об обязательном социальном медицинском страховании» и будут участвовать в системе социального медстрахования на общих основаниях.

По его словам, по республике насчитывается более ста тысяч сотрудников ОВД (полиция, КУИС, курсанты организаций образования) и военнослужащих Национальной гвардии. Количество членов их семей составляет более 130 тыс. человек, в том числе свыше 50 тыс. - дети.