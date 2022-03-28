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    16:24, 28 Март 2022 | GMT +6

    Как составляется расписание движения столичного общественного транспорта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как составляется расписание движения столичного общественного транспорта, пояснили в пресс-службе транспортной компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В компании CTS отметили, что на сегодня общественный транспорт переведен на усиленный рабочий режим. Расписание движения маршрутов смоделировано с учетом текущей ситуации и имеющихся возможностей.

    «Общественный транспорт столицы курсирует с 06:00 до 23:00 часов, что подразумевает полное завершение работы общественного транспорта. Расписание движения маршрутов составлено с учетом востребованности в часы пик и в межпиковое время, интервал движения маршрутов смоделирован с учетом времени работы социально значимых объектов. При этом, специалистами постоянно ведется мониторинг пассажиропотока и при необходимости вносятся изменения в расписание движения маршрутов», - пояснили в транспортной компании.

    Ранее в транспортной компании City Transportation Systems прокомментировали движение автобусов в часы пик.

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