Как соревнуются казахстанские спортсменки на турнире по боксу в Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пятеро казахстанских спортсменок одержали победы в очередной соревновательный день традиционного турнира по боксу «Странджа» в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Так, Назым Кызайбай выступающая в весовой категории до 50 кг победила соперницу из Испании Лауру Фернандес.

Балауса Муздиман (54 кг) уступила Станимире Петровой из Болгарии. Выступающая в этой же весовой категории Дина Жоламан одержала победу над Шарон Приско (Испания).

Карина Ибрагимова представляющая Казахстан в весовой категории до 57 кг нокаутировала финскую спортсменку Вилме Виитанен.

Римма Волосенко (60 кг) одержала убедительную победу над Маринелой Кани из Греции, а Айдана Забынбекова уступила ирландке Келли Харрингтон. Мадина Нурашева (66 кг) уступила Саадат Далгатовой (Россия)

А Дарига Шакимова победила Ишрак Шаиб из Алжира. Надежда Рябец (75 кг) оказалась сильнее Елены Гапешиной из России.