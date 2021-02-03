Как сократилось расхождение по таможенной статистике Казахстана с КНР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расхождение по таможенной статистике Казахстана с КНР сократилось до 45%. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что Комитет государственных доходов усовершенствовал системы управления рисками и актуализировал неэффективные индикаторы риска.

«Благодаря вышеупомянутым мерам, эффективность СУР составила 73%, выявлено 53,5 тыс. нарушений. Общая эффективность таможенных досмотров – 51%», - сказал Марат Султангазиев.

По его словам, успешно функционирует Ситуационный центр, созданный для мониторинга таможенных операций в пунктах пропуска с инспекционно-досмотровым оборудованием (ИДК).

Планируется внедрение искусственного интеллекта по анализу рентген-снимков.

В целях максимальной централизации контроля таможенной стоимости и оптимизации затрат на логистику внешнеторговых грузов создан Центр электронного декларирования.

«Эффект от этих новшеств составил более 25 млрд. тенге. За счет усиления мер таможенного администрирования нам удалось сократить расхождение по таможенной статистике с КНР с 60% в 2017 году, до 48% в 2019, и до 45% в 2020», - подчеркнул глава Комитета.