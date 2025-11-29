РУ
    16:45, 29 Ноябрь 2025

    Как сохранить результат после реабилитации при ДЦП: советы родителям

    Советами о том, как сохранить и развить результат после реабилитации поделились мама ребенка с диагнозом ДЦП и врач-реабилитолог Сакен Темиркулов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сохранить результат после реабилитации при ДЦП
    Фото: Агибай Аяпбергенгов / Kazinform

    Обычно курс реабилитации при двигательных нарушениях длится около двух месяцев, рассказывает родительница Анель Нугианова. По ее словам, восстановление подвижности возможно при детском церебральном параличе, последствиях черепно-мозговых травм, инсультов, гипоксии и других двигательных расстройствах.

    Однако для сохранения результата занятия необходимо продолжать и после его окончания, выполняя упражнения дома ежедневно или несколько раз в неделю, чтобы поддерживать подвижность мышц. Ключевое — не допустить возвращения спастики.

    — Главная ошибка родителей — они опускают руки и перестают заниматься с детьми. Всегда есть шанс улучшить качество жизни людей с двигательными нарушениями, не только детей, но и взрослых. Суть реабилитации в ежедневной работе: нужно снимать спастику и напряжение, разрабатывать сухожилия и сгибатели. Если ребенок каждый день повторяет движения — по 20–40 раз сгибает руку, пробует разгибать ногу, держать спину или поднимать голову — постепенно он начинает делать это самостоятельно, — рассказала Анель Нугманова.

    Советами также поделился врач-реабилитолог Сакен Темиркулов, который более 20 лет занимается восстановлением детей и взрослых.

    Сакен Темиркулов
    Фото: Агибай Аяпбергенгов / Kazinform

    По его словам, постепенно восстанавливать моторные функции можно на специализированных тренажерах.

    — В основе методики лежит работа через афферентную систему — когда мы ежедневно воздействуем на мышцы и сухожилия, мозг начинает правильно воспринимать сигналы движения. За счет регулярных повторений удается снижать спастику, разрабатывать сгибатели и постепенно восстанавливать двигательные функции. Важно заниматься постоянно, а не от случая к случаю, — пояснил врач-реабилитолог Сакен Темиркулов.

    Сакен Темиркулов
    Фото: Агибай Аяпбергенгов / Kazinform

    Такие тренажеры, предназначенные для работы со всеми видами сгибателей и основными группами мышц, появились в филиале реабилитационного центра «Канат» в Астане.

    Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что пациенты с ДЦП продолжат получать лечение и лекарства бесплатно в новом пакете медицинских гарантий, который заработает с 1 января 2026 года. 

