Как сохранить результат после реабилитации при ДЦП: советы родителям
Советами о том, как сохранить и развить результат после реабилитации поделились мама ребенка с диагнозом ДЦП и врач-реабилитолог Сакен Темиркулов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Обычно курс реабилитации при двигательных нарушениях длится около двух месяцев, рассказывает родительница Анель Нугианова. По ее словам, восстановление подвижности возможно при детском церебральном параличе, последствиях черепно-мозговых травм, инсультов, гипоксии и других двигательных расстройствах.
Однако для сохранения результата занятия необходимо продолжать и после его окончания, выполняя упражнения дома ежедневно или несколько раз в неделю, чтобы поддерживать подвижность мышц. Ключевое — не допустить возвращения спастики.
— Главная ошибка родителей — они опускают руки и перестают заниматься с детьми. Всегда есть шанс улучшить качество жизни людей с двигательными нарушениями, не только детей, но и взрослых. Суть реабилитации в ежедневной работе: нужно снимать спастику и напряжение, разрабатывать сухожилия и сгибатели. Если ребенок каждый день повторяет движения — по 20–40 раз сгибает руку, пробует разгибать ногу, держать спину или поднимать голову — постепенно он начинает делать это самостоятельно, — рассказала Анель Нугманова.
Советами также поделился врач-реабилитолог Сакен Темиркулов, который более 20 лет занимается восстановлением детей и взрослых.
По его словам, постепенно восстанавливать моторные функции можно на специализированных тренажерах.
— В основе методики лежит работа через афферентную систему — когда мы ежедневно воздействуем на мышцы и сухожилия, мозг начинает правильно воспринимать сигналы движения. За счет регулярных повторений удается снижать спастику, разрабатывать сгибатели и постепенно восстанавливать двигательные функции. Важно заниматься постоянно, а не от случая к случаю, — пояснил врач-реабилитолог Сакен Темиркулов.
Такие тренажеры, предназначенные для работы со всеми видами сгибателей и основными группами мышц, появились в филиале реабилитационного центра «Канат» в Астане.
Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что пациенты с ДЦП продолжат получать лечение и лекарства бесплатно в новом пакете медицинских гарантий, который заработает с 1 января 2026 года.