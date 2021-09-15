Как сохранить репродуктивное здоровье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Репродуктивное здоровье, согласно определению ВОЗ, это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и недугов во всех вопросах, касающихся здоровья. Охрана репродуктивного здоровья направлена на сохранение способности к деторождению и обеспечение ответственной, безопасной, приносящей удовлетворение сексуальной жизни, передает МИА «Казинформ».

На репродуктивное здоровье влияют многие факторы, такие как социально-экономические, экологические, производственные и прочие, многие из них в наше время оцениваются как неблагоприятные. Ухудшение репродуктивного здоровья населения в первую очередь отражается на медико-демографических показателях: рождаемости, младенческой смертности, заболеваемости беременных, бесплодии браков и т.д. Потому каждый из нас должен быть заинтересован в сохранении репродуктивного здоровья. Ведь это важная составляющая не только каждой семьи, но и общества в целом. К факторам, которые влияют на репродуктивное здоровье можно отнести неудовлетворительные условия работы, как у женщин, так и у мужчин, вредные пристрастия, социально значимые заболевания, такие как туберкулез, венерические заболевания, гепатиты В и С, болезнь, вызванная ВИЧ, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением. Кроме того, конечно же, влияют раннее начало половой жизни, генетические заболевания, отсутствие навыков в планировании беременности и использовании гормональных контрацептивов.

Под охраной репродуктивного здоровья также подразумевается право мужчин и женщин на получение информации и на доступ к безопасным и эффективным способам регулирования рождаемости, в соответствии с их выбором, а также право на доступ к системе здравоохранения, которые могут обеспечить для женщин безопасные беременность и роды и создать для супружеских пар наилучшие возможности для того, чтобы иметь здорового ребенка. Чтобы сохранить репродуктивное здоровье, прежде всего, нужно вести здоровый образ жизни. Предохраняться от инфекций, которые передаются половым путём. Если была вероятность заражения ИППП, то не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к специалистам. Женщинам в частности, необходимо посещать два раза в год гинеколога. Заботьтесь о себе. Ведите здоровый образ жизни!

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