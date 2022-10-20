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    20:51, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    Как содержатся лица с инвалидностью в местах лишения свободы в РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие условия предоставляются лицам с инвалидностью в местах лишения свободы в РК, сообщил председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Жанат Ешмагамбетов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Инвалиды, содержащиеся в учреждениях УИС, обеспечены надлежащими условиями. Это места содержания, специальные поручни, инвалидные коляски, костыли и другое необходимое оборудование. Также для них установлены нормы питания. У нас содержатся 750 лиц с инвалидностью, порядка 70 человек с первой группой инвалидности, из них 26, которые самостоятельно не могут себя обслуживать, за ними для их удобства закреплены другие осужденные», - сказал Жанат Ешмагамбетов в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения» в Мажилисе.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют упростить процедуру освобождения тяжелобольных осужденных.

    Поправки в законодательство по вопросам предупреждения пыток и жестокого обращения презентовали в Мажилисе.


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