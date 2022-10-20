Как содержатся лица с инвалидностью в местах лишения свободы в РК
«Инвалиды, содержащиеся в учреждениях УИС, обеспечены надлежащими условиями. Это места содержания, специальные поручни, инвалидные коляски, костыли и другое необходимое оборудование. Также для них установлены нормы питания. У нас содержатся 750 лиц с инвалидностью, порядка 70 человек с первой группой инвалидности, из них 26, которые самостоятельно не могут себя обслуживать, за ними для их удобства закреплены другие осужденные», - сказал Жанат Ешмагамбетов в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения» в Мажилисе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют упростить процедуру освобождения тяжелобольных осужденных.
Поправки в законодательство по вопросам предупреждения пыток и жестокого обращения презентовали в Мажилисе.