Как содержатся лица с инвалидностью в местах лишения свободы в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие условия предоставляются лицам с инвалидностью в местах лишения свободы в РК, сообщил председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Жанат Ешмагамбетов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инвалиды, содержащиеся в учреждениях УИС, обеспечены надлежащими условиями. Это места содержания, специальные поручни, инвалидные коляски, костыли и другое необходимое оборудование. Также для них установлены нормы питания. У нас содержатся 750 лиц с инвалидностью, порядка 70 человек с первой группой инвалидности, из них 26, которые самостоятельно не могут себя обслуживать, за ними для их удобства закреплены другие осужденные», - сказал Жанат Ешмагамбетов в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения» в Мажилисе.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют упростить процедуру освобождения тяжелобольных осужденных.

Поправки в законодательство по вопросам предупреждения пыток и жестокого обращения презентовали в Мажилисе.