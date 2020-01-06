Как содержат автодороги в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За один день к ответственности привлекли 13 должностных лиц, отвечающих за содержание и состояние автодорог Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как отметили в ведомстве, в декабре 2019 года под председательством начальника департамента проведено совещание по безопасности дорожного движения с участием руководителей дорожных организаций, где были указаны все недостатки по содержанию дорог. Однако, несмотря на принимаемые меры по снижению аварийности, дорожными организациями не на должном уровне осуществляется содержание автодорог области в зимний период. Несвоевременно была произведена очистка проезжей части от снега, подсыпка противогололедным материалом, срезки и удаления снежного наката.

«В связи с этим имеют место участившиеся случаи дорожно-транспортных происшествий, а также обоснованные жалобы со стороны участников дорожного движения. К примеру, 5 января 2020 года сотрудниками управления административной полиции в ходе проведения обследования автодороги «Кокшетау - Атбасар» с 0 по 184 км было выявлено, что на 136-м километре в результате снежного перемета по краям проезжей части и неровности дороги было затруднено движение транспортных средств. Этот участок автодороги обслуживает ДЭУ – 73 ТОО «Казахавтодор». За ненадлежащее содержание автодорог, в отношении главного инженера ДЭУ было возбуждено административное производство по ч.1 ст. 631 КРКоАП», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

Также на вышеуказанной автодороге на 162-м километре за ненадлежащее содержание дорог в виде снежного перемета и ледяного наката на проезжей части, в отношении начальника ДЭУ – 3 ТОО «Казахавтодор» было возбуждено административное производство по ч.1 ст. 631 КРКоАП. По состоянию на 5 января 2020 г. на участке автодороги произошло 1 дорожно – транспортное происшествие, в результате которого 2 человека погибли и 8 получили травмы различной степени тяжести.

«Аналогично 5 января 2020 года в ходе проведения обследования автодороги «Екатеринбург - Алматы» было выявлено, что на 1321-м километре на транспортной развязке села Ижевское возле криволинейного бруса имеются снежные накопления и по всей ширине проезжей части снежный накат, на 1322-м км по краям и по середине проезжей части снежный накат, на 1329-м км на рукаве путепровода с села Акбулак в направлении города Караганды имеется снежное отложение по всей ширине проезжей части, отсутствует проезд, на 1353 км на транспортной развязке поселка Стационар на рукаве снежное накопление по краям проезжей части, сужение дорог. Этот участок автодороги обслуживает ДЭУ – 47 «Дирекция платных автомобильных дорог». За ненадлежащее содержание автодорог в отношении мастера ДЭУ было возбуждено административное производство по ч.1 ст. 631 КРКоАП», - отметили в ведомстве.

Вместе с тем, 5 января в ходе проведения обследования автодороги республиканского значения «Жезказган - Петропавловск» с 378-го по 441-й км было выявлено, что на участке имеются снежный накат и гололед. Участок автодороги обслуживает ДЭУ – 4 ТОО «Казахавтодор». За ненадлежащее содержание автодороги в отношении начальника ДЭУ было возбуждено административное производство по ч.1 ст. 631 КРКоАП.

«Также в ходе проведения обследования автодороги республиканского значения «Нур-Султан – Ерейментау - Шидерты» на 108-ом км были выявлены снежные переметы. Этот участок автодороги обслуживает ДЭУ – 92 ТОО «Казахавтодор». За несвоевременную очистку автодороги в отношении начальника ДЭУ было возбуждено административное производство по ч.1 ст. 631 КРКоАП. В целом, только за 5 января 2020 года за ненадлежащее содержание автодорог к административной ответственности привлечены 13 должностных лиц», - добавили в ведомстве.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий и возможных трагических последствий акмолинские полицейские обратились к руководителям дорожных организаций с требованием ужесточить контроль со стороны руководства подрядных организаций и не допускать аналогичных недостатков в последующем.