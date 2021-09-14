Как собственники квартир могут самостоятельно управлять домом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В начале 2021 года в жилищное законодательство были внесены ряд поправок, согласно которым КСК постепенно заменит новая форма управления – объединение собственников имущества (ОСИ). Основная ее идея заключается в управлении многоквартирным домом самими владельцами квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Для становления и развития местного самоуправления организация ОСИ является одним из главных и эффективных инструментов. Когда сами собственники квартир и нежилых помещений научатся организовывать внутренние процессы своего дома, разрабатывать план-развития по своему дому и конструктивно решать вопросы в целях улучшения комфорта и повышения безопасности необходимость обращаться в местные исполнительные органы должна сойти на нет», - утверждают в столичном Центре ОСИ.

Все услуги, связанные с уборкой, обслуживанием инженерных систем, текущим и капитальным ремонтом многоквартирного жилого дома оплачивают собственники квартир из своих финансовых средств. Ежемесячные платежи со стороны собственников направляются на закрытие вопросов, связанных с текущими затратами и отдельный платеж производится для проведения будущего капитального ремонта.

Создание ОСИ для каждого домохозяйства – это возможность убедиться в том, каким образом расходовались финансовые средства дома и что в первую очередь необходимо исправлять.

Некоторым домам, особенно тем, которые находятся в запущенном состоянии нужна поддержка государственных органов. Но для того, чтобы начать оказывать содействие по восстановлению, местные исполнительные органы должны быть уверены, что проведение капитального ремонта, замена оборудования внутри дома либо на дворовой территории является желанием большинства собственников имущества.

«Зачастую собственники имущества без проведения собраний, опросов, сметы расходов и затрат, а также согласования с уполномоченными органами начинают требовать проводить работы, связанные с внесением изменений в существующее строение. Это в корне не верно, так как без документального подтверждения, согласованного с остальными собственниками и уполномоченными органами по всем проводимым мероприятиям, расходам, проектной документации, оборудования и его соответствия СНИПам местные исполнительные органы и другие предприятия не имеют право входить на территорию жилого объекта и проводить работы», - отметили в городском центре ОСИ.

Понимание и контроль расходов своего дома позволит построить индивидуальную модель управления такого мини-государства как жилой дом. Ведь все вопросы, связанные с жилыми домами, регламентируются Законом РК «О жилищных отношениях» и без вовлечения самих собственников имущества, без их утвержденных планов и протоколов с решениями, принятыми на общедомовых собраниях, помочь домам никто не сможет.