Как собрать новогодние кульки детям - советы Минздрава РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК опубликовал список рекомендуемых сладостей для детей в новогодних подарочных наборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комитет при выборе сладостей рекомендует родителям предпочтение отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

«При покупке следует обратить внимание на этикетку, на которой изготовитель, фасовщик должен указать следующую информацию: масса, состав подарка (наименование входящих в него кондитерских изделий с указанием количества конфет, шоколадок, пачек, места изготовления), дата фасовки, срок и условия хранения, наименование, юридический адрес фасовщика (для принятия претензий от потребителей), пищевая ценность, нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен продукт, наличие единого знака обращения продукции на рынке», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Санврачи отмечают, что необходимо подбирать сладости, которые больше всего по вкусу и возрасту малыша. Для детей младшего возраста не рекомендуются мелкие леденцы и орешки в сладкой глазури, чтобы не поперхнутся. Нужно изучить состав сладостей и их срок изготовления, особенно когда вы берете уже готовый подарок, следует, перед тем как вручить его ребенку, внимательно ознакомиться с содержимым. Сладости не должны содержать запрещенные пищевые добавки, ароматизаторы, красители, стабилизаторы. И, конечно, должны быть свежими. Не стоит приобретать для детей новогодние подарки неизвестного происхождения, в неустановленных торговых местах.

Также к подарку должен прилагаться список, содержащий полную информацию о подарке, количестве конфет (поштучно) с указанием не только их названия, но и фабрик-изготовителей. Запрещено использовать в новогодних подарках скоропортящиеся продукты, такие как кремовые кондитерские изделия, творожные сырки, йогурты.

«Игрушка, находящаяся в пищевых продуктах, должна иметь собственную упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами. Допускается наружное размещение игрушки пластмассовой без упаковки на упаковке пищевого продукта. Рекомендуем сладости из натуральных продуктов. В них отсутствуют искусственные красители и прочие пищевые добавки. Их также можно давать детям, достигшим двух лет», - рассказали в ведомстве.

В набор можно положить мармеладные и желейные конфеты. В их состав входят пектин и желатин, благотворно влияющие на работу желудочно-кишечного тракта. Эти сладости можно предлагать детям с двух лет. В составе мармеладки или желейки не должны присутствовать добавки с кодом Е: ароматизаторов, эмульгаторов и т. п., а также жиров. Идеально приготовленный мармелад содержит желатин или пектин, агар-агар, сахар или его заменитель, патоку. Воздержитесь от покупки глазированного мармелада, зефира, желе - ингредиенты глазури не самого лучшего качества могут свести на нет полезные свойства конфеты.

При выборе конфет и шоколадных плиток, обязательно изучите его состав. Если какао-масла в ней нет, либо очень мало, а присутствует пальмовое масло, то лучше всего откажитесь от покупки. Эта конфета не только не полезна, но и вредна маленькому потребителю, так как пальмовое масло вызывает расстройство работы желудка и может спровоцировать рвоту. Для ребенка младше пяти лет можно приобрети качественный белый шоколад, в котором аллергенный какао-порошок отсутствует, но есть какао-масло и молоко. Безопасными добавками в шоколаде считаются изюм и орехи.

Печенье без консервантов - очень полезный продукт. Его смело можно положить с коробочку со сладким подарком для ребенка. Сухофрукты и орехи только в упаковках, но не желательно покупать для детей сухофрукты, глазированные шоколадом или сахаром.

Козинаки готовится из семечек или орехов с добавлением меда или патоки. Если у ребенка уже достаточно много зубов, можете положить в подарок и это угощение. Выбирайте то, в состав которого входит патока. То же касается и халвы. Из фруктов в набор можно положить два-три мандарина или апельсина, если у ребенка нет аллергии на цитрусовые.

«Из нерекомендуемых сладостей - карамельные леденцы, которые не несут в себе никакой пользы. Напротив, это вредные лакомства для детей. Дети грызут их, портят зубную эмаль, а это чревато развитием кариеса. В состав карамельных и леденцовых конфет входит множество красителей, ароматизаторов и прочих веществ, создающих нагрузку на пищеварительную систему ребенка. Поэтому чем позже малыш познакомится с этими сладостями, тем лучше. Детям, умеющим хорошо жевать, можно предложить батончик с мюсли. Такие батончики продаются в магазинах в отделе здорового или диетического питания. Но также будьте внимательны, читая упаковку. В состав батончика могут входить ингредиенты, содержащие аллергены», - рассказали в комитете.

Если у покупателей возникнут сомнения по поводу качества и безопасности сладких подарков, а также детской одежды и игрушек, они могут обратиться в письменном виде или по номеру 8 /7172/ 74-27-04 в адрес Комитета и его территориальные департаменты (контактные данные ДООЗ каждого региона указаны на сайте kooz.dsm.gov.kz/ru в разделе территориальные департаменты).