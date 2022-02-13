Как соблюдаются в столичном ДУИС права участников январских событий

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Начальник столичного Департамента уголовно-исполнительной системы Даулет Рахимбеков в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал о содержании в подразделениях участников январских событий и соблюдении их прав.

«В подведомственных столичному ДУИС учреждениях содержались лица, которые приняли участие в январских беспорядках. На сегодняшний день в нашем подразделении находится один участник беспорядков, остальные, кто был у нас, направлены в другие СИЗО по месту совершения преступления. В отношении них проводится досудебное расследование», - отметил глава столичного ДУИС.

При приеме подозреваемых и обвиняемых, поступающих в СИЗО, как отметили в ведомстве, в обязательном порядке проводится медицинский осмотр, с целью оценки состояния здоровья, предупреждения и нераспространения инфекционных заболеваний, а также на наличие телесных повреждений, с обязательной видеофиксацией всего процесса медицинского осмотра. В течение первых суток тщательно проводится предварительный обязательный медицинский осмотр медицинским работником СИЗО всех поступающих лиц.

«Кроме того, когда принимали участников беспорядков, в подразделениях находились сотрудники прокуратуры города и врачи гражданского сектора здравоохранения.

Что касается соблюдения прав задержанных, мы инициировали и пригласили членов общественно-наблюдательной комиссии. Они, в свою очередь, навестили задержанных, провели беседу. По поручению Уполномоченного по правам человека в РК Эльмиры Азимовой дважды осуществлено специальное посещение следственного изолятора участниками Национального превентивного механизма, с целью выявления пыток и других жестоких, унижающих достоинство видов обращения со стороны администрации учреждения к лицам, содержащимся в СИЗО. По результатам посещения участниками НПМ и членами ОНК осуществлен прием следственно-арестованных», - рассказал Даулет Рахимбеков.

По словам спикера, в ходе опроса факты пыток, а также других незаконных действий со стороны сотрудников СИЗО не выявлены.

«От задержанных не поступали заявления, претензии к администрации учреждения. Подобные посещения Уполномоченного по правам человека в столичном следственном изоляторе проходят регулярно, что является своеобразным гарантом и показателем законности деятельности учреждения», - добавил спикер.