Как соблюдаются условия ЧП в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 дополнительных мобильных постов выставили полицейские пристоличной области вокруг города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

По информации пресс-службы Департамента полиции, в связи с угрозой распространения коронавируса, введением чрезвычайного положения и режима карантина в городе Нур-Султан, акмолинские полицейские перешли на особый режим несения службы.

По словам руководителя ведомства генерал-майора Арманбека Баймурзина, батальоном местной патрульной полиции, на автодорогах Акмолинской области на расстоянии 30 километров от столицы, во всех направлениях выставлены 14 дополнительных мобильных постов, численностью 84 сотрудника полиции, для ограничения въезда и выезда автотранспорта, проверки и фильтрации граждан, заезжающих в периметр карантинной зоны на предмет прописки и обеспечения общественного порядка.

«Вводимые меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность граждан и остановить распространение коронавируса в другие города и населенные пункты. Мы просим граждан с пониманием отнестись к данным ограничениям и не препятствовать законным требованиям правоохранительных органов», - отметил Арманбек Баймурзин.

Также одним из пунктов введенного чрезвычайного положения в Казахстане является приостановление деятельности торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.

Акмолинские полицейские проверили 363 развлекательных заведения на соблюдение условий чрезвычайного положения.

По итогам проведенного масштабного рейда 358 кафе, ресторанов и баров ограничили работу заведений до 22.00 часов, 4 заведения были открыты до 23.00 часов. В этот же день полицейские Кокшетау выявили факт игнорирования установленных требований владельцем одного из местных заведений, с которым проведена разъяснительная работа.