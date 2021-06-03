НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Как соблюдаются санитарные нормы в регионах Казахстана, рассказали в акиматах Нур-Султана, Алматы и областей страны, передает МИА «Казинформ».

По данным Комитета, в городе Нур-Султане в каждом районном акимате создано 8 мониторинговых групп, в состав которых входят представители районных акиматов, сотрудники полиции.

Ежедневно согласно представляемой информации акимата города Нур-Султана мониторинговыми группами охватывается от 100 и более объектов , выявляется от 3 до 10 объектов, где не соблюдаются ограничительные и карантинные меры, в том числе и на объектах участвующих в проекте «Ashyq».

Всего с 1 января по 02 июня 2021 года из районных управлений полиции поступило 861 материалов , из них рассмотрено и наложено 387 административных штрафов на сумму 76 819 141 тенге , оплачен в сокращенном порядке 280 штраф на сумму 41 683 930 тенге .

С учетом результатов проведенных внеплановых проверок по ЭИ и рассмотренных рапортов в период с 1 января по 02 июня 2021 года районными управлениями СЭК за нарушения ограничительных и карантинных мер к административной ответственности привлечено 648 физических, юридических лиц на общую сумму 137 353 966 тенге .

С начала года мониторинговыми группами Алматы проверками охвачено 23603 объектов , в которых выявлено 2219 нарушений установленных карантинных ограничений.

В период с 1 января по 1 июня 2021 года сотрудниками районных управлений санитарно-эпидемиологического контроля составлено 4409 административных протоколов , из них в отношении физических лиц – 4007 на сумму 175 720 080 тенге, юридических – 402 на сумму 141 377 740 тенге.

Передано в специализированные межрайонные административные суды 74 материала, из них по 54 приняты решения о приостановлении деятельности.

В Алматинской области с начала 2021 года 268 мониторинговыми группами области проведено 132 рейда , было посещено 20 тыс 622 объекта. Выявлено 86 объектов c нарушениями, выдано 83 предписаний. Составлено 1039 протоколов об административных нарушениях.

В Туркестанской области мо ниторинговыми группами и органами полиции всего с начала года (с 1 января т.г. на сегодняшний день) составлено 2 483 протокола по нарушению карантинного режима. К ответственности привлечены 2 375 индивидуальных лиц и 78 индивидуальных предпринимателей, 4 юридических лица, 26 должностных лиц . Сумма штрафа составила 141 080 915 тг.

В Павлодарской области п о состоянию на 1 июня текущего года в городах и районах области работают 176 мониторинговых групп , в состав которых входят представители местных исполнительных органов, органов внутренних дел и другие заинтересованные лица.

С 1 января по 2 июня 2021 года мониторинговыми группами проведено 5557 рейдов , в ходе которых проверено 33166 объектов . Нарушения ограничительных мер, в том числе карантина установлено на 1 8 8 объектах .

В Кызылординской области с 1 января 2021 года по сегодняшний день 167 мониторинговыми группами были проведены рейдовые проверки на 9190 объектах. В результате выявлено 302 нарушений карантинных требований.

Из них нарушений на объектах обслуживания населения - 148 . Количество праздничных и массовых мероприятий, организованных в домашних условиях - 108 . Количество нарушений карантинных требований на объектах образования – 37 , в медицинских учреждениях- 5 , в государственных учреждениях - 4 .

По выявленным 302 нарушениям требований карантина наложены штрафы по ч. 1 ст. 425 КоАП РК на общую сумму 21 924 355 тенге.

По нарушениям карантинных требований в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составлено 21 административных протоколов, должностных лиц - 6 , физических лиц, имеющих отношение к объектам- 164 , а в отношении физических лиц, не связанных с производством - 111 .

В Атырауской области в целях контроля за соблюдением карантинных мер в области работают 64 мобильные группы.

С 1 января по 1 июня 2021 года проведено 8978 рейдовых проверок, охвачено 37358 объектов . По материалам, поступившим из Департамента полиции и оперативным сообщениям из координационного центра, в отношении объектов малого и среднего бизнеса и физических лиц возбуждено 284 административных дела по статье 425/1 КоАП на общую сумму 3935439 тенге . Направлено в суд материалов - 10.

С начала т.г. в Костанайской области проведено 7811 рейдов мониторинговых групп. Охвачено 22256 объектов . Выявлено 557 объектов с нарушениями. Работает 91 мобильная группа .

С 1 января по 1 июня т.г. мониторинговыми группами в Карагандинской области проверено 86 662 объекта, выявлено 1 524 нарушения.

С 1 января 2021 года по 1 июня 2021 года наложены административные штрафы на сумму с выше 70 млн. тенге.

С начала текущего года в Акмолинской области охвачено по области 19216 объектов, нарушения выявлены на 364 объектах . Всего в области работают 228 мониторинговых групп.

В Мангистауской области в сего мониторинговыми группами и сотрудниками полиции с начала 2021 года проведено 3313 рейдовых мероприятий . В результате выявлено 220 нарушений требований карантина, составлено 50 протоколов . В регионе работают 50 мониторинговых групп.

В Северо-Казахстанской области с начала текущего года (по 1 июня) мониторинговыми группами проведено 2024 рейда с охватом 14444 объектов . Выявлено 515 нарушений .

Всего составлено (с нарастанием) 550 протоколов об административных правонарушениях, в том числе на физических лиц – 504, на хозяйствующие субъекты (ИП) – 23, юридические лица – 5, на должностных лиц - 2 и 16 передано в суд на общую сумму 38 230 111 млн. тг.

В период карантина в Западно-Казахстанской области в период с января по июнь 2021 года мониторинговыми группами были проведены 2653 рейда на 16471 объект . Из них выявлено 102 факта нарушения санитарных норм.

В июне месяце планируется провести около 1000 рейдов.