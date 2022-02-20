Как собаки находят наркотики, жамбылские полицейские показали школьникам
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские с участием школьников провели акцию «Наркомания - всеобщая проблема», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в средней школе №46 города Тараза провели акцию «Наркомания - всеобщая проблема».
Школьники посмотрели видеоролики антинаркотической направленности. Сотрудники полиции призвали молодежь вести здоровый образ жизни и противостоять преступному влиянию наркодилеров.
Выступили и сотрудники кинологической службы, их служебные собаки показали умения и навыки по поиску наркотиков и обезвреживанию правонарушителя.
«Сегодня «синтетика» вытеснила так называемые «традиционные» наркотики. Все начинается с баловства. Подросток сегодня употребляет «синтетику» для веселья, а завтра уже не может без нее жить. Последствия синтетических наркотиков непредсказуемы. Употребление этих веществ приводит к ужасным заболеваниям. Воспитание подрастающего поколения несовместимо с такими проявлениями социального зла, как наркомания», - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Аскар Джумабеков.
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