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Как снять с казахстанского учета автомобиль из Армении

16 Июня 2020 17:52
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Как снять с казахстанского учета автомобиль из Армении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК ответили, каким образом нужно оплачивать штраф за автомобиль из Армении, а также как снять с казахстанского учета ввезенное авто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Еще один вопрос, который волнует граждан: «Кто будет оплачивать штрафы за нарушения ПДД, если собственник зарегистрирует автомобиль на себя и передаст автомобиль по страховке другому лицу?». В таких ситуациях к административной ответственности будет привлекаться лицо, которое фактически управляло автомобилем на момент совершения административного правонарушения. Факт такого управления будет подтверждаться показаниями собственника автомобиля, данными страхового полиса и, конечно же, записью правонарушения», - сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Также он ответил, как можно будет снять с казахстанского учета автомобиль, ввезенный из Армении, в том числе для вывоза за пределы страны.

«Здесь никаких особых требований нет. Необходимо будет оплатить только налог за период эксплуатации, сдать казахстанские номера и техпаспорт и получить обратно выданные в Армении», - отметил спикер.

Напомним, с 1 июня в Казахстане зарегистрировано свыше 2 тысяч автомобилей, ввезенных из Армении. Наиболее активно регистрация идет в западных регионах страны.


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Автор:

Акбота Кузекбай

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