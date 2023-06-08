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Как снизили аварийность на республиканской трассе в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
8 Июня 2023, 14:51
Как снизили аварийность на республиканской трассе в Жамбылской области Фото: пресс-служба департамента полиции Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Безопасность на дорогах продолжает оставаться серьезной проблемой из-за роста количества транспортных средств, создающих при интенсивности движения аварийные ситуации. В Жамбылской области нашли способ снизить аварийность на участке магистрали Западная Европа - Западный Китай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, продолжается практика сопровождения движущегося автотранспорта на жамбылском участке республиканской трассы Западная Европа - Западный Китай протяженностью 450 км от границ Алматинской области до Туркестанской области в обоих направлениях.

«В целях профилактики и предотвращения дорожно-транспортных происшествий сотрудники батальона патрульной полиции ДП Жамбылской области сопровождают колонны автомобилей по республиканской трассе. И это уже показало свою эффективность. Благодаря такому сопровождению, за пять месяцев 2023 года удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий на трассе республиканского значения на 52%. Значительно снизилось также число погибших и пострадавших в ДТП», - сообщили в ведомстве.

На республиканской автодороге Западная Европа - Западный Китай стражи порядка несут службу в усиленном режиме – осуществляют круглосуточное патрулирование на закрепленных участках автодорог, проверяют транспорт и ведут разъяснительные беседы. Сотрудники батальона патрульной полиции проводят профилактические мероприятия, напоминая водителям о необходимости соблюдать установленную скорость и отдыхать, перед тем как сесть за руль автомобиля.

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«Департамент полиции Жамбылской области призывает водителей не нарушать правила дорожного движения и не превышать скорость. Помните, что вы ответственны не только за свою жизнь, но и за жизнь других людей – пассажиров и всех участников дорожного движения. В ваших руках судьбы других людей», - сообщили в ведомстве.


Жамбылская область   Борьба с преступностью   ДТП   Транспорт   Безопасность   Авто  
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