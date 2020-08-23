Как снижают селевую угрозу в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С июля по сентябрь на территории страны проходит селе-, оползнеопасный период. Каждый год специалистами ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК проводятся превентивные мероприятия по опорожнению моренных озер и ремонтно-восстановительные работы на эвакуационных каналах моренных озер в бассейнах рек Улкен, Киши Алматы, Каргалы, Аксай, Талгар, Есик, Каскелен хребта Иле и Кунгей Алатау; Коргас, Сарыкан, Биен хребта Жетысу Алатау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС.

Превентивные работы проводятся как вручную, так и взрывным способом с использованием специальной малогабаритной техники для расширения и углубления эвакуационных каналов, а также для установки и запуска сифонов диаметром от 200 до 300 мм. Превентивные работы на моренных озерах позволяют значительно снизить селевую угрозу.

С июня проводятся работы на 17 наиболее прорывоопасных мореных озерах на территории г.Алматы и Алматинской области, из них завершены работы по снижению объемов на пяти озерах (в бассейнах рек Аксу озера № 49, № 50, Буйен озеро № 18 , Талгар озеро № 19, Саркан, о зеро Акколь), продолжаются работы на 12 озерах.

Для оценки обстановки специалистами Казселезащиты, ДЧС и местных исполнительных органов проведены 1501 наземное обследование опасных участков и 22 аэровизуальных обследования по бассейнам рек хребтов Иле, Кунгей, Жетысу, Кыргызский и Талас Алатау, Тарбагатайский, Тургусунский.

Оценка гидрометеорологической обстановки и наблюдения за горными реками обеспечивается 112 постами и 29 диспетчерскими пунктами Казселезащиты.

На опасных участках русел рек и автодорог выставлено 283 информационных щита и предупреждающих знака.

Сформированы 12 формирований аварийно-механизированных бригад в составе 115 чел. и 64 ед. техники Казселезащиты.







