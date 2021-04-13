Как снижают количество комаров в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управлением охраны окружающей среды и природопользования столицы ведется подготовка к проведению дезинсекционных и дератизационных работ. Этими мероприятиями будут охвачены открытые территории, водоемы, парки, скверы, частный сектор города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Дезинсекционными мероприятиями охватываются открытые стации - это парки, скверы, берега рек и каналов, водоемы, а также закрытые стации: бесхозные дома, внутриквартальные территории. Для закрепления результата на границах города устанавливаются барьеры для удержания миграции комаров из других регионов.

Мероприятия по снижению численности гнуса на открытых станциях проводятся в ночное время суток с 21:00 до 04:00 утра в течение 6 туров, которые длятся 15 дней в месяц.

Для дезинсекционных работ применяются инсектициды, малоопасные для людей и животных, с содержанием действующего вещества хлорпирифос и малатион. Данные препараты включены в реестр разрешенных к применению на территории Республики Казахстан», - сообщила заместитель руководителя управления Жанар Бескемпирова.

По словам специалиста департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана Нагимы Шатаевой, в городе уже сейчас начались энтомологические обследования мелководных водоемов.

«С установлением плюсовой температуры комары начнут активно подниматься, поэтому мы уже начали устанавливать защитные барьеры в местах зимовок комаров. После появления личинок 1-2 возраста, с учетом того, что окраины города имеют камышово-травянистую растительность, 14-15 апреля начнется массовая масштабная гнусоистребительная работа», - сообщила Нагима Шатаева.

Кроме того, с 15 апреля 2021 года начнется весенний тур по проведению дератизационных мероприятий.

Мероприятия по уничтожению грызунов будут охватывать частный сектор города и открытые территории (парки, скверы, поймы рек, водоемы, каналы и кладбища).

Жители частного сектора будут получать бесплатные ядоприманки, и на месте будет проводиться инструктаж по правилам безопасности.

Специалисты обрабатывают жилые дома в 3 тура. Так, планируется обработка более 25 тысяч жилых домов. Не следует забывать о мерах предосторожности и раскладывать ядоприманки в труднодоступных от детей местах: в подвалах и на крыше дома.

В парках, на поймах рек, каналов, водоемов и кладбищах будет произведена раскладка ядовитых приманок. Площадь обрабатываемых открытых территорий составит 3 112 гектаров.

«Дератизация проводится с использованием зерновых ядоприманок, включающих в себя препарат «Бромадиолон», разрешенный к применению в РК. Такие мероприятия необходимы для снижения численности грызунов и предупреждения распространения особо опасных инфекционных заболеваний. Следует отметить, что коммерческие объекты, многоквартирные жилые комплексы, объекты здравоохранения и образования обслуживаются на основании индивидуальных договоров, и работы осуществляются за счет обслуживающей компании», – сообщили специалисты профильного управления.



