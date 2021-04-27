Как снижают количество комаров в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четырех районах столицы продолжается плановая полномасштабная дезинсекционная обработка с целью недопущения массового вылета комаров из водоёмов на территорию города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

С начала апреля в городе проводится энтомологическое обследование мелководных водоемов - места постоянного выплода комаров. Эта работа ведётся с целью проведения своевременных дезинсекционных работ для предотвращения массового выплода кровососущих комаров.

Также в городе продолжается плановая полномасштабная дезинсекционная обработка, чтобы не допустить массового вылета летных форм комара из водоёмов на территорию города и его окрестностей.

При благоприятных погодных условиях для дезинсекционных работ будет начата обработка защитных барьеров вокруг города для того, чтобы не допустить массового залета комаров и гнуса с окраин столицы и приграничных территории - Акмолинской, Карагандинской областей.

Дезинсекционные мероприятия будут проводиться как в центре города, так и в жилых массивах.

Необходимо отметить, что эти работы направлены на уменьшение численности комаров и мошки в столице. Поскольку полное уничтожение всех комаров и мошек в столице невозможно, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы.



