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    23:00, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Как снижают количество комаров в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четырех районах столицы продолжается плановая полномасштабная дезинсекционная обработка с целью недопущения массового вылета комаров из водоёмов на территорию города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    С начала апреля в городе проводится энтомологическое обследование мелководных водоемов - места постоянного выплода комаров. Эта работа ведётся с целью проведения своевременных дезинсекционных работ для предотвращения массового выплода кровососущих комаров.

    Также в городе продолжается плановая полномасштабная дезинсекционная обработка, чтобы не допустить массового вылета летных форм комара из водоёмов на территорию города и его окрестностей.

    При благоприятных погодных условиях для дезинсекционных работ будет начата обработка защитных барьеров вокруг города для того, чтобы не допустить массового залета комаров и гнуса с окраин столицы и приграничных территории - Акмолинской, Карагандинской областей.

    Дезинсекционные мероприятия будут проводиться как в центре города, так и в жилых массивах.

    Необходимо отметить, что эти работы направлены на уменьшение численности комаров и мошки в столице. Поскольку полное уничтожение всех комаров и мошек в столице невозможно, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы.



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