Как служба пробации содействует социализации бывших заключенных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 23 июня в 1992 году Верховный Совет РК принял закон «Об органах внутренних дел Республики Казахстан». В структуре органов внутренних дел особняком стоит подразделение службы пробации, деятельность которого наряду со службой участковых инспекторов направлена не на выявление и раскрытие преступлений, а на их профилактику и предупреждение. Об этой работе нам рассказала начальник службы пробации района Байконыр ДУИС по Нур-Султану майор юстиции Ержанова Ботагоз Кайратовна.

- Расскажите, пожалуйста, в чем заключается основная функция вашей службы?

- Служба пробации района Байконыр нашей столицы осуществляет контроль за лицами осужденными судами Казахстана, наказание которых не связано с лишением свободы, и проживающими на территории района. Работа сотрудников службы не только в контроле данных лиц, но и оказание помощи им в дальнейшей социализации в обществе. В числе осужденных лиц есть большая доля людей с ограниченными возможностями, нуждающихся, представляющих социально незащищенные слои населения, в том числе многодетные отцы и матери.

- Насколько важно, помимо непосредственного контроля, «опекать» поднадзорный контингент?

- Многим лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, приходится сталкиваться с целым ворохом проблем после освобождения из учреждений пенитенциарной системы. Не выдержав испытаний, родные отворачиваются от своих мужей, отцов, братьев, которые, преступив неоднократно закон, большую часть своей жизни провели за решеткой. Большинство работодателей с опаской смотрят на судимых и чаще всего отказывают им в трудоустройстве. Но самым сложным является отношение общества в целом к этому контингенту. В основном оно негативное. Безысходность может снова стать причиной нарушения закона для освободившихся.

Прошлый и текущий годы стали испытанием на прочность всего населения Земного шара. Пандемия коронавируса не обошла стороной и Казахстан. Режим ЧП и карантин изменили привычный образ жизни казахстанцев. Остановились предприятия, многие были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска. В таких условиях обычным гражданам было трудно, а что говорить о контингенте службы пробации. Но она не осталась в стороне от нужд своих подопечных.

- Какие основные проблемы бывших осужденных вам приходится решать?

- Наша задача - оказывать содействие в их дальнейшей социализации в обществе. Проводится огромная работа по восстановлению документов, помощь в сборе документов на получение адресной социальной помощи, восстановлении связи с родственниками. Ведется поиск работы для безработных. Не остается без внимания и обеспечение досуга подотчетного контингента.

Привлекая спонсоров, работники службы пробации стараются приобщить бывших осужденных к культуре , а также к физической и спортивной активности. Так, например, неоднократно были организованы совместные посещения музеев столицы, среди которых музей Сакена Сейфуллина и, конечно же, музей Первого Президента, а также спортивные мероприятия.

- Как изменить отношение общества к бывшим судимым – вашему контингенту?

- Активно сотрудничая с высшими учебными заведениями и организациями технического и профессионального труда, сотрудники Службы привлекают студентов в помощь нуждающемуся в социальной поддержке контингенту. Волонтеры помогают решать многие бытовые проблемы поднадзорных граждан. Даже простой сбор и сдача документов на адресную социальную помощь сопряжены с необходимостью с кем-то оставить детей, и тогда на помощь приходят волонтеры, приглядывающие за детьми или содействующие в сборе необходимых документов, уборке снега во дворах. Студентами-волонтерами при поддержке службы были организованы сборы вещей для многодетных семей, а также проведены занятия с детьми, имеющими затруднения в учебе. Соприкосновение волонтеров с осужденным контингентом имеет двойной эффект общественного значения. Молодые люди получают серьезный жизненный урок, увидев последствия нарушения закона, а также огромный опыт необходимости поддержки нуждающихся, даже если он и не принимается обществом. Конечно, привлекаемые волонтеры не есть все общество, но даже большие реки начинаются с небольшого ручейка.

- Скажите, есть ли отдача от вашей работы?

- Не секрет, что многие родные, увидев положительные изменения своих родственников, соглашаются на восстановление отношений. А это становится еще одним шагом по кропотливой работе службы пробации по профилактике рецидива преступлений среди бывших осужденных.

- Большое спасибо за беседу!