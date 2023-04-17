Как следует встречать Қадір түні и какие вопросы часто задают имаму – интервью с Нурланом Байжигитулы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Одна из особенностей священного месяца Рамазан – это то, что в нем есть ночь, когда записываются судьбы верующих – Қадір түні (Ночь Предопределения). По информации Духовного управления мусульман Казахстана, эту Ночь Предопределения правоверные встретят с 17 на 18 апреля. Суть святости Қадір түні – это откровение Корана, которое ведет человечество к счастью двух миров и проводит различие между добром и злом, правильным и неправильным. В этой связи корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с имамом, теологом Нурланом Байжигитулы, который рассказал о том, как нужно встречать эту священную ночь, какие дуа следует читать и в чем заключается философия Оразы.

- Нурлан Байжигитулы, расскажите, как нужно встречать священную Ночь Предопределения ?

- Ночь Предопределения является одной из важных и великих ночей. В хадисах особо подчеркивается статус и значимость этой ночи. Наш пророк Мухаммед (мир Ему и благословение Аллаха) говорил своей жене Айше из всех дуа читать эту: «Скажи: Аллахумма Иннака ‘афуввун тухиббу ль-‘афва фа‘фу ‘анни» («О Аллах! Поистине, ты – Прощающий, любишь прощать, так прости же меня»). Нужно побольше читать это дуа. Также нужно читать намаз, другие дуа, молитвы – то, о чем просит человек Аллаха.

- Какие еще рекомендации дадите казахстанцам в преддверии Қадір түні?

- Мы сформировали свои правила касательно того, как нужно встречать эту ночь. Одно из них касается того, чтобы мы не спали этой ночью. Однако важно не засыпать к утру. Многие не спят всю ночь, а к утру устают и засыпают. Хотя лучше с наступления рассвета не спать и молиться. Во многих случаях, многие на следующий день после Ночи Предопределения опаздывают в школу, на работу. Такое поведение не приветствуется. То есть, перед нами не ставят задачу – не спать всю ночь и приходить полусонными на работу, опаздывать. Люди должны это понимать. Никто не ставит такое условие. Конечно же, если вы можете не спать всю ночь, читать дуа, молиться, это, безусловно, хорошо. Однако, если есть важные дела, которые вы должны выполнить на следующий день, лучше до наступления рассвета поспать, проснуться к утру, молиться и идти на работу.

- Насколько известно, нет же определенного отмеченного в календаре дня Қадір түні?

- Да, нет определенного дня. Однако многие ученые считают, что эта ночь выпадает на 27-й день поста Рамазан с 17 на 18 апреля. Однако никто точно не может утверждать, что эта Ночь Предопределения наступит в определенный день.

- Многие граждане, как правило, заранее готовятся к наступлению Священной ночи: накрывают дастархан, ждут Кыдыр ата. Это как-то связано с религиозным обрядом?

- Это ни с чем не связано: не нужно варить мясо, готовить вкусности, накрывать стол, приглашать гостей. Главное, что вы должны делать – молиться и поклоняться Аллаху. Кто-то зовет гостей в преддверии этой Ночи. Однако вы устаете и от усталости засыпаете. Если даете ауызашар, то другое дело. Кыдыр ата не существует. Существует пророк Кыдыр. Мы ошибочно думаем, что придет пророк Кыдыр. Есть выражение «Қыдыр дарысын», что в перевод означает, ждать хорошее от Аллаха. Поэтому не стоит никого ждать в эту ночь. Некоторые люди говорят, что почувствовали дрожь по телу, тело внезапно стало теплым или холодным. Такие изменения они воспринимают так, словно в их дом вошел Кыдыр ата. На самом деле это не так.

- Верующие каждый год стараются держать пост, совершать благие дела. Как Вы думаете, в чем заключается философия Оразы?

- Философия Оразы заключается в поклонении. В хадисах написано: если кто-то воспримет Оразу, как поклонение, если будет с верой держать пост, то его грехи будут прощены. Во-вторых, верующие не просто держат Оразу, они получают пользу от этого: оказывают помощь нуждающимся, совершают благие дела, сближаются с родственниками.

- Говорят, что истинный месяц Рамазан наступает после священного месяца Рамазан. То есть, этот месяц – месяц испытаний для нас: сможем ли мы придерживаться всех хороших привычек даже после окончания Рамазана. То есть, после мы должны делать все хорошее, что делали и во время Оразы.

- Действительно, в этот священный месяц мы держим пост, помогаем нуждающимся, ведем правильный образ жизни. Этих привычек мы должны придерживаться и в последующие 11 месяцев. То есть, все хорошее, чему мы научились во время Рамазана, должно стать пищей и в последующие месяцы. Мы должны впитать в себя все то, чему научились в священном месяце: доброту, человечность, воспитанность, милосердие, сочувствие, понимание.

- Многие в этот священный месяц делают пожертвование. Кому нужно оказывать эту помощь в первую очередь: отдавать в мечеть, помогать нуждающемуся или ближнему (родственнику)?

- Мечеть распределяет эти средства нуждающимся. Конечно же, человек сам решает, куда добровольно пожертвовать средства. Однако это пожертвование нужно совершать, следуя всем обрядам, прочитав дуа, молитвы.

- Почему получение кредита считается тяжелым грехом? Ведь люди не от хорошей жизни залезают в долги.

- Действительно, не от хорошей жизни. Но тот, кто дает этот кредит, наживается на нем. Другими словами, человек буквально становится рабом кредитора. Мусульмане могут в качестве оказания помощи дать человеку деньги в долг, однако без процентов. Допустим, я вам даю определенную сумму в долг, но с процентами. Помимо основного долга, вы еще должны вернуть проценты. Это не есть хорошо. Я не помогаю вам, напротив, высасываю из вас деньги. Это неправильно. Если вы берете кредит, долги, чтобы купить одежду, телефон или телевизор, вы на всю жизнь остаетесь должником. Деньги в долг нужно брать, если ты действительно нуждаешься в этом. При возможности лучше не брать деньги в долг.

- В последние годы с развитием технологий появились многочисленные сервисы для покупки в кредит или рассрочку...

- Опубликована фетва муфтията (Духовного управления мусульман Казахстана). Можно продавать, но покупать не стоит.

- У каждого этноса сформировались свои привычки касательно священного месяца Рамазан. Если говорить об особенности празднования Рамазана в нашей стране, возникает ощущение, что для казахстанцев это не просто священный месяц, но и особый праздник.

- Действительно, это показывает уважение, любовь нашего народа к священному месяцу. Наши граждане готовятся к Рамазану за несколько месяцев до его наступления: заранее закупают финики, планируют, что будут готовить в течение месяца, когда будут делать ауызашар. Это наша особенность.

- Остались считанные дни до окончания Рамазана. Какие рекомендации дадите казахстанцам?

- Нужно читать много книг: великого Абая, Машхур Жусупа Копеева, религиозную литературу. Нужно начать читать Коран, так как священный Коран ниспослан в месяце Рамазан. Нужно начать читать Коран и повышать свое духовное образование. Тогда мы станем ближе к Аллаху, начнем понимать многие вещи, будем воспитывать семью.

- Нурлан Байжигитулы, Вы активны в социальных сетях. В прямом эфире на своих страницах вы отвечаете на вопросы казахстанцев, тем самым повышая их религиозное образование. Что в целом волнует людей? Какие вопросы вам задают чаще всего?

- Особенно актуальна тема семьи. Люди не понимают друг друга, упрямятся, считают, что только они правы, не хотят идти на уступки. Наша цель – кому-то что-то доказать. Люди живут ради этого. Купил новый ковер, нужно всем показать, похвастаться. Люди живут для кого-то, что-то покупают, хранят, но не пользуются. В итоге, умирают, а то, что мы накопили, не можем унести с собой в гроб. Поэтому, пока есть возможность, живите, путешествуйте. Мне кажется мы не должны ставить в приоритет материальные вещи. Раньше нас учили, что у нас должен быть свой дом, так мы привязывались к определенному месту. На своей же родной земле мы мучаемся. Если нам скажут переехать в другой город, мы сразу же подумаем: кто меня там ждет, куда идти, словно оказались в джунглях.

- В одном из интервью Вы рассказали, что живете с семьей в мечети...

- Уже много лет мы живем в мечети: растилаем ковер и спим. Иногда бывает холодно. Однако это не считаю проблемой. Даже те, у кого нет дома, могут быть счастливыми. У меня был хороший друг, религиовед, ученый Бауыржан Алиулы. При жизни у него не было дома. Когда он умер, его семье подарили четыре дома. Теперь у него есть вечный дом на Небе и дом на земле. Если ты будешь благодарным Аллаху, Аллах непременно тебя наградит. Мне кажется, в каждом городе нужно побольше внедрять арендное жилье. Если ты переедешь в другой город, с нынешними мерками не осилишь аренду квартиры. Аренда квартиры стоит столько же, сколько и наша заработная плата. Если государство увеличит количество арендного жилья и снизит стоимость, люди бы не ввязывались в проценты, в долги.

- Говоря о Вашей активности в социальных сетях, получаете ли вы от читателей обратную связь?

- В директ поступает много сообщений. К слову, сейчас готовлю рубрику под названием «Изменение». Эта рубрика о том, каких изменений добились читатели, послушав мои советы, рекомендации. После нее последует рубрика «Развитие». Раз уж вы изменились, не нужно останавливаться на этом, нужно дальше развиваться. Мне пишут читатели: «я сохранил семью», «послушал вас, снова сошелся с семьей». Многие мужчины после ссоры с супругой, если супруга уходит из дома, не идут за ней, чтобы забрать. Я же постоянно говорю: забери супругу, приведи домой, сохрани семью, не будь высокомерным. Собрал все скриншоты. В скором времени опубликую эти рубрики.

- Спасибо за беседу!