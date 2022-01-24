Как скоро восстановят пострадавшие от беспорядков здания Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы идет ремонт и восстановление пострадавших зданий. Об этом на онлайн-брифинге в РСК рассказал заместитель акима города Мухит Азирбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер напомнил, что в мегаполисе пострадало 291 здание, в том числе 62 административных.

«С момента получения доступа, с 12 по 16 января, проведена расчистка помещений, пострадавших от пожара. КазНИИСА завершил техобследование в зданиях телеканала «Казахстан», представительства Генпрокуратуры, департамента полиции Алматы и районных управлений полиции. По зданию городского акимата результаты обследований ожидаются 28 января 2022 года», - сообщил замакима.

По его словам, по укрупненной сметной норме рассчитана предварительная стоимость восстановительных работ 10 объектов на общую сумму 28,6 млрд тенге.

«Капитальный ремонт и реконструкцию зданий телеканала «Казахстан» и горакимата предполагается завершить к 1 августа. Также начат текущий ремонт на семи объектах, в том числе в здании Генеральной прокуратуры, а также в девяти зданиях департамента полиции. По всем объектам текущего ремонта планируемый срок завершения - до 1 мая», - уточнил Мухит Азирбаев.

Кроме того, по его словам, за счет социальной ответственности бизнеса ремонт проводится на 28 объектах госорганов: в трех из пяти объектах здравоохранения работы уже завершены, в трех районных управлениях полиции их планируется завершить до 28 января, из 20 пострадавших модульных постов полиции пять полностью сожженных - на их месте установят новые, еще 15 восстанавливают, на 9 из них работы на стадии завершения.

«На сегодня рабочая комиссия выявила в Алматы 281 объект МСБ, где требуется ремонт, на восьми из них капитальный. Из общего числа пострадавших объектов по 184 начато техобследование, 87 направлены на госэкспертизу, 24 подтверждены. Оставшиеся 97 объектов МСБ будут восстанавливать ущерб за счет собственных средств, на 13 объектах ремонтно-восстановительные работы завершены», - привел данные заместитель акима города.

По словам спикера, во время беспорядков пострадало 11 жилых домов. Их восстановление планируется начать на этой неделе, установка окон в 51 квартире уже начата.