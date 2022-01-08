Как складывается ситуация в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Ситуация в Северо-Казахстанской области остается стабильной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Корреспондент агентства проехала по улицам Петропавловска. В городе торговые центры, аптеки, продуктовые магазины работают в соответствии с режимом чрезвычайного положения.

Скопления людей возле банкоматов не наблюдается. Тема отсутствия денег в некоторых банкоматах и невозможности рассчитаться наличными сейчас, конечно, одна из обсуждаемых. Но люди реагируют спокойно, понимают, что это временные трудности.

Возле областного и городского акиматов тоже обстановка спокойная. Здания акиматов оцеплены, усиленно охраняются.

В пресс-службе департамента полиции отметили, что ночь прошла без происшествий.

По периметру Петропавловска установили пять блокпостов, которые работают в круглосуточном режиме. Всего по области функционируют 25 блокпостов.



