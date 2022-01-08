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    11:30, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Как складывается ситуация в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Ситуация в Северо-Казахстанской области остается стабильной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Корреспондент агентства проехала по улицам Петропавловска. В городе торговые центры, аптеки, продуктовые магазины работают в соответствии с режимом чрезвычайного положения.

    Скопления людей возле банкоматов не наблюдается. Тема отсутствия денег в некоторых банкоматах и невозможности рассчитаться наличными сейчас, конечно, одна из обсуждаемых. Но люди реагируют спокойно, понимают, что это временные трудности.

    Возле областного и городского акиматов тоже обстановка спокойная. Здания акиматов оцеплены, усиленно охраняются.

    В пресс-службе департамента полиции отметили, что ночь прошла без происшествий.

    По периметру Петропавловска установили пять блокпостов, которые работают в круглосуточном режиме. Всего по области функционируют 25 блокпостов.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область ЧП-2022
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