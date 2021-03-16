+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.94 EUR 499.75
RUB 5.75 CNY 64.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как сиротам приватизировать арендное жилье, рассказали в Риддере

16 Марта 2021 21:02
Поделиться:
Как сиротам приватизировать арендное жилье, рассказали в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В 2014 году бывшие воспитанники детского дома в Риддере получили арендное жилье в доме № 34 на улице Островского. Сегодня они хотят приватизировать выданные государством квадратные метры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Новости по теме
Сколько объединений собственников имущества создано в Нур-Султане
Долгострой с десятилетней историей завершат в Нур-Султане в текущем году Рекордное количество соцжилья и соцобъектов построят в Нур-Султане в 2021 году Сдача «под ключ»: новый механизм строительства многоэтажек разработан в ВКО

В отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера пояснили, что сироты могут приватизировать свое жилье по остаточной стоимости в любое время, как только у них появится возможность, либо проживать дальше, исправно оплачивая аренду.

«Жилье было выдано в соответствии с госпрограммой «Дорожная карта занятости – 2020», действовавшей на тот период. Приоритет отдавался в том числе воспитанникам детских домов, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от восемнадцати до двадцати девяти лет», – отметил и. о. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Риддера» Нурсултан Коккозов.

Получается, сироты могут приобрести жилье, но по остаточной стоимости. Однако молодые люди жалуются на состояние квартир. По их словам, требуется серьезный ремонт.

Как пояснили в ЖКХ города Риддера, за годы проживания жильцы не обращались к ним с этим вопросом. Вместе с тем гарантийный срок качества жилья длился три года. Непонятно, почему именно сейчас возникла эта проблема.

Отметим, что этот вопрос находится на контроле у администрации города и в ближайшее время аким города Дмитрий Горковой лично встретится с жильцами дома по этому вопросу.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Акимат   #Жилье   #Общество  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив