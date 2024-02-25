Как сыграть свадьбу и не сойти с ума – рекомендации психолога

В жизни каждого человека свадьба остается одним из самых важных, волнительных и запоминающихся дней. Белоснежный наряд невесты, пышное застолье, радостные родственники и гости, поздравления и подарки, но не всегда этот день проходит в радости и гармонии. Многие молодожены сталкиваются со стрессом, тревогой, разочарованием, даже конфликтами в процессе организации свадьбы. Как сделать так, чтобы свадьба была не нервозной гонкой за имиджем, а праздничным событием, корреспонденту агентства Kazinform рассказала жамбылский психолог, преподаватель ТарРУ имени М.-Х. Дулати Жамиля Исмаилова.

- Жамиля Азимбековна, нередко бывает, что главное в начале семейной жизни событие оставляет горькое послевкусие от споров и ссор по поводу, как провести банкет, кого пригласить, в каком формате проводить мероприятие. Как этого избежать?

- Прежде чем начать вместе планировать свадьбу, определите свои приоритеты и бюджет. Четко определитесь с тем, что для вас важно и что вы хотите получить от этого дня. Подумайте, какой формат свадьбы вам ближе: традиционный или современный, скромный или роскошный, тематический или классический. Обсудите с партнером, какие аспекты свадьбы для вас более важны — или это будет место проведения, или еда, или в приоритете будут музыка, фото, видео, развлечения, одежда, украшения и тому подобное. Составьте список того, что вы хотите, а от чего готовы отказаться.

Необходимо реалистично оценивать свой бюджет и отсюда решать, сколько денег вы можете и хотите потратить на свадьбу. Не забывайте, что свадьба — это только один день, а потом будет ваша совместная жизнь. Поэтому не стоит влезать в долги или тратить все сбережения ради одного праздника, чтобы только «не уронить имидж». Не секрет, что в наши дни многие берут огромные кредиты, чтобы провести свадебное торжество «не хуже, чем у других». Не стоит этого делать. Ведь вы живете не для других, а для себя, для своего удовольствия. Лучше ограничиться скромным форматом праздника, но провести этот день в спокойном состоянии духа, чем быть в напряжении, оттого что впереди предстоит годами выплачивать эти кредиты.

Также не стоит рассчитывать на финансовую помощь от родственников или гостей, если они вам ее не обещали. Будьте готовы к тому, что в процессе планирования могут возникнуть непредвиденные расходы, поэтому заложите запас в бюджете праздника.

Составьте список гостей и выберите место проведения. Это, разумеется, один из самых сложных этапов планирования свадьбы - составление списка гостей. Вам нужно решить, кого вы хотите видеть на своем празднике, а кого можно не приглашать. Не пытайтесь угодить всем и пригласить всех, кого знаете. Помните, что чем больше гостей, тем больше расходы и тем сложнее управлять ситуацией. Приглашайте только тех людей, которые вам дороги, которые рады за вас и которые будут поддерживать вас в вашем браке. Не бойтесь отказаться от навязанных вам гостей, например, от дальних родственников или давних коллег. Это ваш день, и вы имеете право решать, с кем его провести.

После того, как вы определитесь с количеством гостей, вам нужно выбрать место для свадьбы. Это может быть ресторан, загородный дом, парк, пляж или любое другое место, которое вам нравится и подходит по бюджету. Главное, чтобы место было удобным, безопасным, красивым и соответствовало вашему стилю и настроению. Заранее забронируйте место и уточните все условия и детали - меню, напитки, музыка, оформление, персонал, техника, парковка и прочие нюансы, которые могут испортить настроение, если они не будут учтены предварительно.

Если вы хотите сделать свадьбу на природе, не забудьте предусмотреть план Б на случай плохой погоды.

- Что предпочтительнее — самим заниматься организацией или довериться компаниям, которые занимаются проведением подобных мероприятий?

- Лучше, на мой взгляд, найти профессионалов и заключить договор. Чтобы свадьба прошла гладко и качественно, вам могут понадобиться профессионалы, которые возьмут на себя часть работы и ответственности.

Это могут быть свадебный организатор, фотограф, видеограф, ведущий, диджей, флорист, стилист, кондитер и другие специалисты, которые сегодня во множестве предлагают свои услуги в различных сетях. Выбирайте их по рекомендациям, отзывам, портфолио и личному впечатлению. Не стесняйтесь заранее задавать вопросы, выражать свои пожелания и предложения. Не экономьте на качестве, но и не переплачивайте за излишества.

Обязательно со всеми профессионалами заключайте договор, в которых пропишите сумму оплаты, подробное описание услуги, гарантии и права сторон. Не забывайте делать предоплату и сохранять чеки.

Накануне свадьбы вам нужно позаботиться о своем образе и настроении. Выберите свадебное платье или костюм, которые вам подходят по фасону, цвету, размеру и стилю. Не покупайте слишком дорогое или неудобное платье, которое будет мешать вам наслаждаться праздником. Также подберите красивую и удобную обувь, аксессуары, букет, прическу и макияж. Сделайте примерку и пробу за несколько дней до свадьбы, чтобы убедиться, что все идеально. Не забудьте также о кольцах, которыми вы будете обмениваться на регистрации или церемонии.

- Что делать с внутренним состоянием?

- Помимо своего внешнего вида, вам нужно позаботиться о своем внутреннем состоянии. Свадьба — это не только радость, но и стресс. Поэтому вам нужно сохранять спокойствие, оптимизм и уверенность. Не перенапрягайтесь, не зацикливайтесь на мелочах, не впадайте в панику. Не следует накануне свадьбы лихорадочно стараться успеть, к примеру, закупить дорогую косметику. Гораздо практичнее воспользоваться тем, что есть на данный момент, а время потратить для отдыха, релаксации, хобби, спорта, медитации и сэкономить деньги.

Накануне свадьбы делитесь своими чувствами с партнером, поддерживайте друг друга, находите совместные, приемлемые для обоих решения. Не забывайте, что свадьба — это только начало вашей семейной жизни, и оно должно быть прекрасным и запоминающимся.

Вам нужно продумать сценарий и развлечения для себя и гостей. Вы можете придумать свою тему или концепцию свадьбы, которая будет отражать вашу историю, характер, увлечения или мечты. Сейчас популярны свадьбы в стиле фэнтези, ретро, путешествия, кино, музыки, а также в национальном стиле. В соответствии с темой вы можете подобрать оформление, приглашения, подарки, костюмы, музыку и игры. Не бойтесь быть оригинальными и творческими, но не перегружайте свадьбу излишними деталями, чтобы не утомить своих гостей.

Конечно, нужно определить, какие развлечения вы хотите предложить своим гостям. Это могут быть танцы, конкурсы, шоу-программа, фотозона, караоке, фейерверк и другие варианты. Главное, чтобы развлечения были подходящими для вашей аудитории, не нарушали этикет и не вызывали неловких ситуаций.

Не старайтесь угодить всем и не забивайте свадьбу слишком плотным графиком. Оставьте время для отдыха, простого общения, романтики и сюрпризов.

Наконец, когда наступит день свадьбы, вам нужно наслаждаться своим праздником и не забывать о своих гостях. Не позволяйте мелким недочетам или неприятностям испортить вам настроение. Не ссорьтесь с партнером по мелочам, не обижайтесь на родственников, если что-то, на ваш взгляд, проходит не так, не критикуйте профессионалов. Расслабьтесь и наслаждайтесь моментом. Будьте благодарны, добры, веселы и открыты. Выражайте свои чувства, целуйтесь, обнимайтесь, танцуйте, смейтесь! Это ваш день, и вы должны его запомнить, как самый лучший в жизни.

Не следует забывать о том, что свадьба — это не только ваш праздник, но и праздник ваших родителей, ваших гостей. Они с вами в этот день, чтобы разделить вашу радость и поздравить вас с вашим союзом. Поэтому нужно уделять им внимание, интересоваться их настроением, благодарить за то, что пришли, за подарки и пожелания. Не игнорируйте их, не забывайте о них, не оставляйте их без еды, напитков или развлечений. Постарайтесь сделать так, чтобы каждый гость почувствовал себя важным, желанным и участвующим в вашем празднике.

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