+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -3 °С
USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69 CNY 68.63
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как штамм «омикрон» может проникать в организм человека

24 Января 2022 11:11
Поделиться:
Как штамм «омикрон» может проникать в организм человека

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Штамм коронавируса «омикрон» может проникать в организм человека через глаза, так как одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита. Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Первая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Костанайскую область
Количество повторных заражений коронавирусом увеличилось в Алматы Количество заболевших ковидом растет в Алматинской области 25 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» доставили в Туркестанскую область

«По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели «дельтой» в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно «омикрон». Для таких случаев характерно начало заболевания с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. Воротами для инфекции чаще всего становятся глаза», - сказал он.

При этом он добавил, что сегодня в целом пока мало информации о том, какая точно симптоматика характерна для «дельты» и «омикрона».


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Россия   #Коронавирус в мире  
Поделиться:
Новости по теме
Первая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Костанайскую область
Количество повторных заражений коронавирусом увеличилось в Алматы
Количество заболевших ковидом растет в Алматинской области
25 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» доставили в Туркестанскую область
Популярное
1 Запустить трамваи вместо ЛРТ предлагает молодой архитектор
2 Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
3 Кран упал на стройке в Алматы
4 Об эффективности онлайн-обучения и образовательных платформ – мнение педагога
5 Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
6 Дистанционное обучение требует сильной дисциплины - алматинский учитель
Читайте также
25 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» доставили в Туркестанскую область
39 заразившихся COVID-19 выявлено среди прибывших на Олимпиаду в Пекин
Запустить трамваи вместо ЛРТ предлагает молодой архитектор
Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
Кран упал на стройке в Алматы
Об эффективности онлайн-обучения и образовательных платформ – мнение педагога
Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
Дистанционное обучение требует сильной дисциплины - алматинский учитель
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив